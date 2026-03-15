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王楚欽輸日本小將 孫穎莎也爆冷 WTT雙雙止步8強

中國新聞組／北京15日電
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中國選手王楚欽2比4負於日本選手松島輝空，止步八強。圖為王楚欽在比賽中。 （中新社）
中國選手王楚欽2比4負於日本選手松島輝空，止步八強。圖為王楚欽在比賽中。 （中新社）

昨天舉行的世界乒乓球職業大聯盟（WTT）重慶冠軍賽爆出開賽以來最大冷門，中國男、女單頭號種子王楚欽孫穎莎雙雙遭淘汰，無緣四強；王楚欽2：4不敵日本18歲新星松島輝空止步八強，孫穎莎2：4負於蒯曼。一片驚訝聲中，兩位世界第一折戟話題衝上熱搜，網友發現王楚欽和孫穎莎最近四站單打成績竟完全一致，這個巧合也引來一些揣測。球迷則為王楚欽叫屈，貼出他熱身後差點吐出來的表情，認為他因身體不適才表現失常。

昨天下午，女單1/4決賽，孫穎莎「內戰」中國選手蒯曼。贏下第一局後，孫穎莎連輸3局，1：3落後。第五局，孫穎莎扳回一局。第6局，孫穎莎狀態低迷，被打出1：10的攻擊波，最終2：11落敗。比分2：4，孫穎莎輸給了蒯曼，無緣四強。這場失利也是孫穎莎在最近三個月以來遭遇的首場單打失利。

在孫穎莎輸球後大約六個小時，在男單項目，王楚欽迎戰世界排名第八的日本球員松島輝空。據文匯報報導，首局王楚欽以11：8輕鬆拿下。第二局至第四局，王楚欽均在前半局占據上風，但最終都被松島輝空後半程發力逆轉，比分分別為9：11、9：11、8：11，連丟三局。第五局，王楚欽背水一戰扳回一局。第六局，王楚欽一度打出4：1，松島輝空奮起直追，最終以11：9笑到最後。

松島輝空賽後受訪表示，因深知王楚欽是極其頑強的對手，即便在領先時也隨時可能面臨逆轉，所以自己為這場比賽付出了很多努力。

有球迷貼出王楚欽在賽前熱身的視頻，王楚欽坐在凳子上休息，突然連續嘔吐了幾次，差點吐出來，認為他是身體有恙才吞敗。

據網易報導，王楚欽和孫穎莎出局後，國乒此站在女單及男單項目上奪冠的難度陡增。巧合的是，王楚欽和孫穎莎最近四站的單打成績竟然完全一致：在亞洲杯和新加坡大滿貫中，兩人都拿到了冠軍；在2025年終總決賽中，兩人都是止步四強；在重慶賽，兩人則均是止步八強。這項巧合昨天也引來不少網友熱議與揣測。

至此，本屆賽事中國男單前兩號王楚欽、林詩棟，女單前四號種子孫穎莎、王曼昱、陳幸同、朱雨玲已全部出局。

值得一提的是，12日，被形容「某些方面像樊振東」的中國新秀溫瑞博，是此次國乒男單進入四強僅存獨苗，此前他以3：1逆轉戰勝世界排名第二的瑞典名將莫雷高德，爆出當日最大冷門。接下來，溫瑞博將和日本選手張本智和爭奪決賽入場券。女單方面，蒯曼將和王藝迪上演「內戰」，冠軍會在中國隊與日本隊之間產生。

中國選手孫穎莎2比4不敵隊友蒯曼，無緣半決賽。圖為孫穎莎在比賽中回球。（ 新華社...
中國選手孫穎莎2比4不敵隊友蒯曼，無緣半決賽。圖為孫穎莎在比賽中回球。（ 新華社）

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