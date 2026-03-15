隨意做飯、什麼都往鍋裡扔…93歲網紅毛奶奶睡夢中辭世

93歲網紅毛奶奶在睡夢中辭世。（取材自羊城晚報）

近日，以「隨意雷霆做飯方式」走紅網路、擁有超過130萬粉絲的美食博主毛奶奶辭世。抖音帳號「@毛奶奶的毛孩子毛毛」發布訃告，稱「老仙女毛奶奶」毛秀英於3月6日在睡夢中安詳去世，享年93歲，「奶奶走的很安詳，就像睡著了一樣，只是這一覺再也不會醒了」。毛奶奶突然離世，令眾多粉絲感到心痛與惋惜，有網友表示，在睡夢中沒病沒痛辭世，也算是毛奶奶的福氣。

綜合羊城晚報、大象新聞等媒體報導，美食博主毛奶奶是江蘇人，做飯主打隨心所欲，以隨性、高效、原生態、節儉、萬物皆可煮的「野派」烹飪風格走紅。

毛奶奶只是個農村的普通老人，她的日常做飯視頻沒有包裝、沒有劇本，卻收獲了超過130萬網友的喜愛。自媒體「木喬簡科」分析，毛奶奶能迅速走紅，核心原因就是毛奶奶的「反其道而行之」。

如今很多網紅視頻都有劇本，刻意打造精緻完美的人生，可毛奶奶不一樣，她身邊有什麼菜，隨手抓起來洗一洗扔進鍋裡，做飯不但不乾淨還很粗糙，全是最真實的生活日常，很多網友看了都直呼，彷彿看到了自己家裡老一輩的樣子。

走紅之後，毛奶奶的做菜風格也引發爭議。她洗龍蝦的水變髒了也不換水，直接用來洗酸菜；土豆發芽、菜葉變質了，依舊往鍋裡放；在做魚的視頻裡還能看到，毛奶奶還把泡死魚的水倒進鍋裡一起煮，讓不少人質疑「這一鍋菜能吃嗎？」甚至在毛奶奶離世後，不少人也猜測：她的離開，會不會和平日裡吃的東西不乾淨、身體積累了隱患有關？ 毛奶奶做菜風格隨意。（視頻截圖）

毛奶奶做菜風格隨意，連調味罐都直接丟進鍋裡。（視頻截圖）

然而，93歲的毛奶奶已是高壽，她生前的體檢報告基本都正常，更是在睡夢中安詳離世的。視頻中也可看到，毛奶奶一家人坐在飯桌前啃著雞腿，大口吃著飯菜，就說明毛奶奶只是做飯不好看，但好吃。

對於毛奶奶的離世，網友感嘆，「不敢相信奶奶去世了，再也看不到毛奶奶的亂燉了」、「祝奶奶一路走好」、「再也吃不到奶奶的煙火氣了」；也有不少人認為毛奶奶在睡夢中辭世，「是多大的福報啊」。