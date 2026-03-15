有報應？ 武漢渣鵝出軌新歡1年沒下蛋 元配收穫愛情生3娃

渣鵝和新歡在一起。（取材自極目新聞）

還記得武漢 經開區現代天外天小鎮金融灣的黑天鵝情感大戲嗎？去年一對相愛十年的黑天鵝夫妻，公的黑天鵝突然移情別戀，讓元配疑患抑鬱症，引發網友關注。現在最新進度是，「渣男」黑天鵝和新歡在一起近一年遲遲沒下蛋，還被懷疑兩隻都是公的，而慘遭情變的母天鵝走出低谷，重新收穫愛情，還在去年11月孵出了三隻健康的天鵝寶寶。

極目新聞報導，事情要從2025年5月底說起。湖北現代城市建設發展集團董事長游守本說明，原本與結髮母天鵝恩愛十年、共同養育兩代娃的「模範丈夫」公天鵝，突然變心，勾搭上一隻新來的母天鵝。從此，牠帶著新歡四處游湖秀恩愛，而元配母天鵝則獨自守在老地方，落寞凝望，即便飼養員用美食誘惑，母天鵝仍鬱鬱寡歡，久久不肯離去。 元配母天鵝獨自神傷。（取材自極目新聞）

時隔近一年，這段「天鵝情變」的故事依然牽動著網友的心。天外天小鎮工作人員王思思表示，渣鵝跟新歡在一起接近一年了，一直在秀恩愛，但遲遲沒下蛋，小鎮工作人員懷疑兩隻鵝都是公的，甚至請來動物專家上門鑑定，結果確定為一公一母。

然而更多網友掛念的是，被劈腿的母天鵝現在過得怎麼樣？王思思說，元配母天鵝現在過得很好，不僅走出了低谷，還重新收穫愛情，並在去年11月7日晚孵出了三隻健康的小天鵝寶寶。 元配母天鵝收穫愛情，還生下三隻小天鵝寶寶。（取材自極目新聞）

目前，這三隻天鵝寶寶已經四個月大，正值褪絨換羽的成長期，在特設的活動室裡不僅有食物，還設有游泳池，供牠們嬉水鍛鍊。

游守本表示，元配母天鵝在走出低谷後，與另外一隻公天鵝結為伴侶，並下了蛋。2025年11月7日晚，牠們成功孵出了三隻小天鵝，由於當時臨近冬季，武漢氣溫驟降，為保證小天鵝存活率，小鎮特意為牠們打造了恆溫室。

「現在天氣暖和了，正在讓三隻小天鵝逐步適應戶外環境。」游守本說，再過一個月左右，他們就會將三隻小天鵝放到湖畔，讓牠們回歸鵝群、回歸大自然。