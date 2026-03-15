25歲湖北女啃胡蘿蔔造長城、黃鶴樓 全網「牙雕」第一人

25歲的女孩陳琴卻憑藉一項獨門絕活「牙雕」在網路走紅。（圖／翻攝自微博＠我真的是静静 ）

湖北恩施一名25歲女孩陳琴，近日因用牙齒啃雕胡蘿蔔、創作出栩栩如生的萬里長城、70公分高黃鶴樓等作品，在網路上引發關注。陳琴自稱是全網「牙雕」第一人，創作過程不使用任何刻刀、刻針等工具，僅用牙齒完成，被網友戲稱「嘴裡藏了台3D打印機」。

綜合經視直播、香港01報導，陳琴說自己接觸「牙齒啃雕」純屬偶然，2025年春節期間，她在家直播解悶，無意間用胡蘿蔔啃出造型，受到不少網友關注，從此開始專注這一創作。

進行創作時，陳琴不會提前切割胡蘿蔔，而是直接用門牙、犬牙配合啃咬、打磨，精細部位則放慢速度，用牙尖一點點雕琢，全程憑手感和經驗掌握造型與細節。此次走紅的「萬里長城」作品，是她耗時近一周啃製而成的，作品體積不大，但長城的城牆輪廓、錯落城垛、蜿蜒牆體、烽火台等細節清晰可見，形態逼真。

除此之外，陳琴還啃製過中國結、鏤空鎖鏈、花鳥、文字等造型，累計作品超過百件，其中70公分高的黃鶴樓則是啃了五、六天，「啃完腮幫子疼」。 胡蘿蔔「萬里長城」作品雖體積小巧，但城牆輪廓等細節清晰可見。（抖音@優點點）

湖北恩施25歲女孩用牙齒啃胡蘿蔔，啃出70cm高的黃鶴樓。（抖音@優點點） 陳琴用胡蘿蔔啃出一座鳳冠。(取材自經視直播)

陳琴的創作材料以新鮮生胡蘿蔔為主，雖然也曾嘗試使用白蘿蔔、青蘿蔔，但食用後容易刺激腸胃，而胡蘿蔔質地軟硬適中、顏色鮮亮、便於塑形和保存，因此成為固定原料。她坦言自己並非專業雕刻師，但高中學過平面設計、大學接觸過建模，自幼喜歡畫畫，有一定美術功底，這讓塑形更得心應手。

牙齒成為雕刻工具，陳琴表示，她日常少吃甜食、少喝碳酸飲料，堅持早晚刷牙、飯後漱口，啃雕時間過長便及時休息。

隨著作品走紅，陳琴收穫百萬粉絲，她進一步將中國歷史、非遺文化融入創作，用趣味造型講述小故事，讓知識傳播變得更生動易懂，未來她還想挑戰清明上河圖。 陳琴用牙齒啃出「林則徐虎門硝煙」。（抖音@優點點）

陳琴表示，未來會繼續堅持胡蘿蔔「牙雕」創作，挑戰更複雜、更有創意的大件作品。她希望用這種獨特方式，讓更多人看到小眾創作的魅力。