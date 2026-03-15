我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔警日落公園追匪12哩 逮搶電動車2嫌再立功

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

25歲湖北女啃胡蘿蔔造長城、黃鶴樓 全網「牙雕」第一人

中國新聞組／北京15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
25歲的女孩陳琴卻憑藉一項獨門絕活「牙雕」在網路走紅。（圖／翻攝自微博＠我真的是静静 ）
25歲的女孩陳琴卻憑藉一項獨門絕活「牙雕」在網路走紅。（圖／翻攝自微博＠我真的是静静 ）

湖北恩施一名25歲女孩陳琴，近日因用牙齒啃雕胡蘿蔔、創作出栩栩如生的萬里長城、70公分高黃鶴樓等作品，在網路上引發關注。陳琴自稱是全網「牙雕」第一人，創作過程不使用任何刻刀、刻針等工具，僅用牙齒完成，被網友戲稱「嘴裡藏了台3D打印機」。

綜合經視直播、香港01報導，陳琴說自己接觸「牙齒啃雕」純屬偶然，2025年春節期間，她在家直播解悶，無意間用胡蘿蔔啃出造型，受到不少網友關注，從此開始專注這一創作。

進行創作時，陳琴不會提前切割胡蘿蔔，而是直接用門牙、犬牙配合啃咬、打磨，精細部位則放慢速度，用牙尖一點點雕琢，全程憑手感和經驗掌握造型與細節。此次走紅的「萬里長城」作品，是她耗時近一周啃製而成的，作品體積不大，但長城的城牆輪廓、錯落城垛、蜿蜒牆體、烽火台等細節清晰可見，形態逼真。

▲ 影片來源：YouTube＠Jw01（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

除此之外，陳琴還啃製過中國結、鏤空鎖鏈、花鳥、文字等造型，累計作品超過百件，其中70公分高的黃鶴樓則是啃了五、六天，「啃完腮幫子疼」。

胡蘿蔔「萬里長城」作品雖體積小巧，但城牆輪廓等細節清晰可見。（抖音@優點點）
胡蘿蔔「萬里長城」作品雖體積小巧，但城牆輪廓等細節清晰可見。（抖音@優點點）

湖北恩施25歲女孩用牙齒啃胡蘿蔔，啃出70cm高的黃鶴樓。（抖音@優點點）
湖北恩施25歲女孩用牙齒啃胡蘿蔔，啃出70cm高的黃鶴樓。（抖音@優點點）
陳琴用胡蘿蔔啃出一座鳳冠。(取材自經視直播)
陳琴用胡蘿蔔啃出一座鳳冠。(取材自經視直播)

陳琴的創作材料以新鮮生胡蘿蔔為主，雖然也曾嘗試使用白蘿蔔、青蘿蔔，但食用後容易刺激腸胃，而胡蘿蔔質地軟硬適中、顏色鮮亮、便於塑形和保存，因此成為固定原料。她坦言自己並非專業雕刻師，但高中學過平面設計、大學接觸過建模，自幼喜歡畫畫，有一定美術功底，這讓塑形更得心應手。

牙齒成為雕刻工具，陳琴表示，她日常少吃甜食、少喝碳酸飲料，堅持早晚刷牙、飯後漱口，啃雕時間過長便及時休息。

隨著作品走紅，陳琴收穫百萬粉絲，她進一步將中國歷史、非遺文化融入創作，用趣味造型講述小故事，讓知識傳播變得更生動易懂，未來她還想挑戰清明上河圖。

陳琴用牙齒啃出「林則徐虎門硝煙」。（抖音@優點點）
陳琴用牙齒啃出「林則徐虎門硝煙」。（抖音@優點點）

陳琴表示，未來會繼續堅持胡蘿蔔「牙雕」創作，挑戰更複雜、更有創意的大件作品。她希望用這種獨特方式，讓更多人看到小眾創作的魅力。

世報陪您半世紀

上一則

羅永浩為友徵婚 曝他收入贏99%同齡人 「嫁他是祖上積德」

下一則

太有才…湖南15歲中學生 花800元造電動車 時速30公里

延伸閱讀

年輕世代重拾「奶奶嗜好」 編織、刺繡等社媒掀熱潮

年輕世代重拾「奶奶嗜好」 編織、刺繡等社媒掀熱潮
湖北9歲女孩氣場全開 在埃及馬場「英語維權」獲百萬讚

湖北9歲女孩氣場全開 在埃及馬場「英語維權」獲百萬讚
國際婦女節登App Store封面 郭源元用畫筆療癒自己

國際婦女節登App Store封面 郭源元用畫筆療癒自己
陳冠希愛女9歲了 慶生照曝光 大長腿完全遺傳超模媽

陳冠希愛女9歲了 慶生照曝光 大長腿完全遺傳超模媽

熱門新聞

中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
美伊開戰後，多艘船隻滯留荷莫茲海峽，中國航運公司正為全面復航作準備。(路透)

掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後

2026-03-13 02:29
前中國外長秦剛。(路透資料照)

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

2026-03-08 10:39
男子開飛機送母親回鄉下老家畫面。（取材自紅星新聞）

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

2026-03-11 06:30

超人氣

更多 >
一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...

一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...
伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外
兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈
荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對
市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱

市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱