我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市現I型猴痘首例 衛生局：社區傳播風險低

因美軍分兵中東而對台灣動武？專家分析「習近平不會趁虛而入」

兒智障、女精神分裂 85歲「核武老人」立遺囑托孤

中國新聞組／北京15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
魏世杰照顧女兒吃藥 。（取材自大象新聞）
魏世杰照顧女兒吃藥 。（取材自大象新聞）

參與過研製中國第一顆原子彈和氫彈的中國科研工作者魏世杰，前半生在青海、在四川從事核武器研製，與在同單位工作的妻子鮮少回家照看孩子；後半生，他奔忙於柴米油鹽與藥瓶之間，照護著三位重病的家人：兒子智力障礙，女兒精神分裂，老伴不堪壓力，重度抑鬱後精神失常，於2023年因重症肺炎去世；今年85歲的魏世杰被稱為「核武老人」，寫作現在是他的精神堡壘。面對別人眼中的苦難，他反而說能和家人在一起的自己是幸福的。

據大象新聞報導，魏世杰住在青島黃島，魏海燕發病始於初中二年級，重度強迫症的魏海燕喝水有一套複雜的「流程」，特定的水溫、水量，連水杯位置也都有「嚴格要求」，容不得絲毫偏差。兒子魏鋼患有先天性智力障礙，53歲的人，心智僅相當於七、八歲的孩子。

最初，魏世杰和妻子還能共同照顧兩個孩子，但後來妻子因無法承受壓力精神失常。老伴離世後，魏世杰獨自照顧一雙子女，寫作成了他對抗現實的方式，作為科普作家，他創作了200多萬字的科普作品。去年，他出版了八本兒童科普讀物。今年，他將出版新書「紫蝴蝶：精神病院的除夕夜」，在醫院陪伴女兒的日子裡，他成了觀察者和記錄者，試圖探尋精神病人的內心世界。

魏世杰至今仍會想，也許因為當初不在孩子身邊，疏於照顧，才讓他們的人生多了這麼多坎坷。魏世杰與妻子陳位英同在核基地工作，兩人婚後把兩個孩子被送回山東的爺爺奶奶，夫妻倆三年才能休一次探親假。1964年，他從山東大學物理系畢業後被「九院選中」，前往青海金銀灘的221廠——中國核武器的誕生地，也是中國當年最神秘的禁區之一。

2026年春節前的一場病，讓85歲的魏世杰把更多工作交給了助手王月玲及其家人。王月玲參與魏世杰的作品創作、照顧其家庭，還成了他的「宣傳委員」，一個父親節，她發了一篇長微博「有這麼一位父堅強」引發大量點讚轉發，魏世杰的故事由此被更多人關注。這兩年，王月玲開設自媒體帳號「艾蓮」記錄下魏老和家人的生活日常，吸引了100多萬粉絲的關注。

她的家庭也全面參與進來：大姊為魏海燕做飯，大姊夫照顧魏鋼，二姊照顧魏世杰，王月玲的丈夫也常來幫忙。 27年過去，她已成為這個家庭不可或缺的一部分，魏世杰立了遺囑托孤給她。

魏世杰獲得的獎章。（取材自大象新聞）
魏世杰獲得的獎章。（取材自大象新聞）

魏世杰的自傳體小說《禁地青春》。（取材自大象新聞）
魏世杰的自傳體小說《禁地青春》。（取材自大象新聞）

魏世傑稱認為自己現在是個比較幸福的老頭。（取材自大象新聞）
魏世傑稱認為自己現在是個比較幸福的老頭。（取材自大象新聞）

世報陪您半世紀

上一則

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

延伸閱讀

爺重男輕女丟棄 孫女28年後從荷蘭回中國認親

爺重男輕女丟棄 孫女28年後從荷蘭回中國認親
搶救時還被要求工作…32歲程序員猝死認定工傷 曝生前畫面

搶救時還被要求工作…32歲程序員猝死認定工傷 曝生前畫面
七旬初戀 銀髮華人譜黃昏情緣

七旬初戀 銀髮華人譜黃昏情緣
上海84歲高工母和53歲碩士女兒都失智 保姆撐不下去了

上海84歲高工母和53歲碩士女兒都失智 保姆撐不下去了

熱門新聞

中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
美伊開戰後，多艘船隻滯留荷莫茲海峽，中國航運公司正為全面復航作準備。(路透)

掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後

2026-03-13 02:29
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15

超人氣

更多 >
一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...

一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...
荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對
兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈
伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外
市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱

市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱