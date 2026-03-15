兒智障、女精神分裂 85歲「核武老人」立遺囑托孤

魏世杰照顧女兒吃藥 。（取材自大象新聞）

參與過研製中國第一顆原子彈和氫彈的中國科研工作者魏世杰，前半生在青海、在四川從事核武器研製，與在同單位工作的妻子鮮少回家照看孩子；後半生，他奔忙於柴米油鹽與藥瓶之間，照護著三位重病的家人：兒子智力障礙，女兒精神分裂，老伴不堪壓力，重度抑鬱後精神失常，於2023年因重症肺炎去世；今年85歲的魏世杰被稱為「核武老人」，寫作現在是他的精神堡壘。面對別人眼中的苦難，他反而說能和家人在一起的自己是幸福的。

據大象新聞報導，魏世杰住在青島黃島，魏海燕發病始於初中二年級，重度強迫症的魏海燕喝水有一套複雜的「流程」，特定的水溫、水量，連水杯位置也都有「嚴格要求」，容不得絲毫偏差。兒子魏鋼患有先天性智力障礙，53歲的人，心智僅相當於七、八歲的孩子。

最初，魏世杰和妻子還能共同照顧兩個孩子，但後來妻子因無法承受壓力精神失常。老伴離世後，魏世杰獨自照顧一雙子女，寫作成了他對抗現實的方式，作為科普作家，他創作了200多萬字的科普作品。去年，他出版了八本兒童科普讀物。今年，他將出版新書「紫蝴蝶：精神病院的除夕夜」，在醫院陪伴女兒的日子裡，他成了觀察者和記錄者，試圖探尋精神病人的內心世界。

魏世杰至今仍會想，也許因為當初不在孩子身邊，疏於照顧，才讓他們的人生多了這麼多坎坷。魏世杰與妻子陳位英同在核基地工作，兩人婚後把兩個孩子被送回山東的爺爺奶奶，夫妻倆三年才能休一次探親假。1964年，他從山東大學物理系畢業後被「九院選中」，前往青海金銀灘的221廠——中國核武器的誕生地，也是中國當年最神秘的禁區之一。

2026年春節前的一場病，讓85歲的魏世杰把更多工作交給了助手王月玲及其家人。王月玲參與魏世杰的作品創作、照顧其家庭，還成了他的「宣傳委員」，一個父親節，她發了一篇長微博「有這麼一位父堅強」引發大量點讚轉發，魏世杰的故事由此被更多人關注。這兩年，王月玲開設自媒體帳號「艾蓮」記錄下魏老和家人的生活日常，吸引了100多萬粉絲的關注。

她的家庭也全面參與進來：大姊為魏海燕做飯，大姊夫照顧魏鋼，二姊照顧魏世杰，王月玲的丈夫也常來幫忙。 27年過去，她已成為這個家庭不可或缺的一部分，魏世杰立了遺囑托孤給她。

魏世杰獲得的獎章。（取材自大象新聞）

魏世杰的自傳體小說《禁地青春》。（取材自大象新聞）