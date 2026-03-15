我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

能源部長：伊朗衝突幾周內勢必結束 石油供給將反彈

美國駐以色列領事官邸 遭伊朗飛彈碎片擊中

上海78歲阿婆未婚獨居 親戚想接她養老 賣房為何卡關？

中國新聞組╱北京15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
張阿婆今年78歲，一直獨居在閔行七寶。張阿婆患有帕金森氏症，近幾年身體每況愈下，已不能行走，雇保母照顧生活起居。（取材自新聞坊）
張阿婆今年78歲，一直獨居在閔行七寶。張阿婆患有帕金森氏症，近幾年身體每況愈下，已不能行走，雇保母照顧生活起居。（取材自新聞坊）

家住江蘇常州的陶女士與丈夫徐先生想把獨居上海、患有帕金森氏症的張阿婆接來照顧，因此打算將張阿婆居住的這套房產賣出，但張阿婆目前被判定為限制行為能力人，無法進行房產交易，徐先生向法院申請獲得張阿婆的監護權，卻卡在了一個章上。

新民晚報報導，張阿婆今年78歲，沒有結過婚，家中無兒無女，一直獨居在閔行七寶。張阿婆患有帕金森氏症，近幾年身體每況愈下，已不能行走，雇傭了保母照顧生活起居。

然而張阿婆退休工資每月5000元，雇傭保母一個月的支出就要6800元，徐先生是張阿婆的外甥，徐先生夫婦想把張阿婆帶回常州養老，因此想把張阿婆現在居住的這套房產進行交易。

據報導，張阿婆被判定為限制行為能力人，無法進行房產交易，徐先生向法院申請獲得張阿婆的監護權。根據規定，無民事行為能力或限制民事行為能力的成年人，其他願意擔任監護人的個人或組織擔任監護人需經被監護人住所地的居委會、村委會或民政部門同意。

徐先生夫婦想要獲得張阿婆的監護權，就卡在了這份居委會同意的材料上。

據了解，張阿婆在家裡排行第九，她上面還有八個兄弟姊妹，往來較少，其中有的人已經去世，還有的子女也不在國內，很難詢問到他們的意見。

居委考慮到老人親屬關係複雜，為保證老人的財產安全，還在慎重考慮是否要出具同意徐先生獲得監護權的材料。這也是該居委首次遇到的相關案例，居委希望法院出面調查張阿婆其他兄弟姊妹的情況，再研究監護權的歸屬。

陶女士表示，理解居委的顧慮。

居委的負責人13日上門跟張阿婆本人溝通，張阿婆雖表達上口齒不清，但意識還是比較清楚的，張阿婆的意思是，可以讓徐先生負責房屋的買賣交易。

報導指出，上海律師張玉霞表示，這個案例是她在代理案件中經常遇到的情況，法律規定和基層落地存在一定脫節。

張玉霞表示，居委有顧慮可以理解，如果張阿婆的其他親屬來追責，或者是徐先生夫婦在取得監護權後不履行贍養職責，都是一件麻煩事。但居委在出具同意書後，依然有監督的職責，不能因為害怕有後遺症就不邁出第一步。若發現有侵害老人權益的情況出現，居委或民政部門也可以提出撤銷監護權。

世報陪您半世紀

上一則

兒智障、女精神分裂 中國85歲「核武老人」立遺囑托孤

延伸閱讀

假結婚真登記？ 47歲男娶82歲婦 硬塞1000元+20雞蛋當聘金

假結婚真登記？ 47歲男娶82歲婦 硬塞1000元+20雞蛋當聘金
承諾結婚挪用資金…名指揮家喬萬鈞欺詐 判賠華婦113萬

承諾結婚挪用資金…名指揮家喬萬鈞欺詐 判賠華婦113萬
妻侵占騎手福利？湖北男「特反感」 舉報後反被控誹謗

妻侵占騎手福利？湖北男「特反感」 舉報後反被控誹謗
花475萬買夢想豪宅 舊金山夫婦卻被要求改回4間公寓

花475萬買夢想豪宅 舊金山夫婦卻被要求改回4間公寓

熱門新聞

中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
美伊開戰後，多艘船隻滯留荷莫茲海峽，中國航運公司正為全面復航作準備。(路透)

掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後

2026-03-13 02:29

超人氣

更多 >
一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...

一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...
荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對
兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈
伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外
伊朗戰爭為何讓白宮出糗、北京竊笑？ 學者指出川普錯誤

伊朗戰爭為何讓白宮出糗、北京竊笑？ 學者指出川普錯誤