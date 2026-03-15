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羅永浩為友徵婚 曝他收入贏99%同齡人 「嫁他是祖上積德」

中國新聞組╱北京15日電
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羅永浩近日在社交平台為好友徵婚，以「人格擔保」強力推薦，直言「誰嫁給他誰就是祖上積德」，在網路上引發討論。(取材自新聞晨報)
羅永浩近日在社交平台為好友徵婚，以「人格擔保」強力推薦，直言「誰嫁給他誰就是祖上積德」，在網路上引發討論。(取材自新聞晨報)

錘子科技創始人羅永浩近日在社交平台發布一則特殊的「徵婚啟事」，為一名35歲的前同事公開尋找伴侶。這篇長文以極具個人風格的敘述方式，描繪出一位履歷亮眼、性格穩重的科技男形象，並罕見以「人格擔保」強力推薦，直言「誰嫁給他誰就是祖上積德」，迅速在網路上引發關注與討論。

新聞晨報報導，羅永浩說，這名男子身高180公分，外型端正、體格良好，目前在一家科技公司擔任設計總監。至於收入，羅永浩雖未透露具體數字，但形容他「打敗99%的中國同齡人」；此外，該男雖擁有北京戶口，但長期在上海工作生活，從事設計工作超過十年。

羅永浩說，這名男子曾先後任職於小米、搜狗、錘子科技以及字節跳動等知名企業，橫跨中國多家重要互聯網與科技公司。羅永浩形容他是自己朋友圈中「最後一個鑽石王老五」。

與一般徵婚帖著重學歷與收入不同，羅永浩在文章中花費大量篇幅描述對方的性格。他表示，該男「寬以待人、嚴於律己」，做事有規畫且極度可靠，具高度責任感。羅永浩甚至坦言，與對方共事期間，對方的細心與統籌能力讓自己「少耽誤很多大事」。

在生活習慣方面，羅永浩指這位朋友沒有不良嗜好，生活規律，平時喜歡與伴侶旅行、品嘗美食、觀看演出以及布置家居，朋友與同事普遍認為他細心體貼、善於照顧身邊的人。

羅永浩也提到，對方性格略靦腆，與女性相處不擅甜言蜜語，但他認為這反而是優點，「因為不會花言巧語，所以感情都落在行動上」。

據報導，羅永浩希望為朋友尋找二、三十歲上下，性格文靜聰慧、善良體貼、三觀端正的有緣女孩。他同時提供專門聯絡郵箱，並將該貼文置頂，顯示為朋友牽線的誠意與慎重。

這篇徵婚文發出後迅速在網路引發熱議。網友無不對文中描述的「理想男士」感到好奇，有人調侃「條件這麼好還需要徵婚，讓人瞬間心裡平衡」，還有網友追問「說說缺點才顯誠意」。羅永浩則回應，自己與多年好友都未發現明顯缺點，「就算有，估計也可以忽略不計」。

報導指出，羅永浩過去無論是創立企業、直播帶貨，還是公開發言，都常引發關注。此次親自為朋友徵婚，以近乎「人格擔保」的方式推薦，也讓這則普通的婚戀訊息迅速成為輿論焦點。

有觀察指出，這場徵婚事件其實也反映出當代都市婚戀觀的一個側面：在高壓職場與快速生活節奏下，即便是條件優越的職場菁英，也可能面臨社交圈有限、婚戀機會不足的現實。

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