太有才…湖南15歲中學生 花800元造電動車 時速30公里

15歲少年劉開明和他的手搓電動車。(視頻截圖)

湖南邵陽武岡一名15歲初三學生劉開明用800元（人民幣，下同）壓歲錢，手工打造出一輛可正常行駛的電動車 ，網友紛紛誇讚「少年強則國強」。劉開明班主任毛禕玭表示，劉開明一直對理科和機械充滿興趣，自製電動車正是他長期自學與動手實踐的成果。

三湘都市報報導，毛禕玭表示，劉開明對物理、化學有著濃厚的興趣，常在網上自學相關知識，並主動向老師請教，這些積累為他的造車之路奠定了基礎，「我們在2025年底就知道他準備造車了。」

劉開明父親早逝，母親改嫁，他從小和奶奶一起生活，這輛純手搓的自製電動車是他的第三代作品。沒有專業設備，沒有完整設計圖紙，劉開明憑著摸索鑽研，用兩個半月籌備，在二手市場淘來電機、輪胎、控制器，再配上自購的電焊機、電鑽，所有配件總價僅800元，用的全是他攢下的壓歲錢。從鋼管焊接車架，到調試後輪輪轂電機，他僅用一天半就完成組裝。

被網友點讚的「手搓版」電動車實力遠超預期：最高時速可達30公里，實際續航能滿足村道短途代步，上坡下坡都能輕鬆應對。但劉開明清楚這輛車不能上公路，只能在村內小路使用，「做人不能太貪心 」他說。

視頻火了後，有汽車協會的師傅上門指導，還有愛心人士提出資助，他也沒有浮躁，依舊專注於學業與鑽研。

如今，劉開明已是村裡家喻戶曉的「小修理師」，誰家電飯煲、抽水機壞了，他隨叫隨到，只收取配件成本費。「大家看得起我，能幫上忙就好。 」劉開明說。

劉開明不僅對機械有鑽研勁， 去市裡上學後，放心不下獨自在家的奶奶，他親手在奶奶家安裝了4個監控，隔著屏幕也能常和奶奶說話；怕奶奶冬天洗澡受涼感冒，他默默裝上浴霸；還用壓歲錢添置了太陽能燈、洗菜盆。

毛禕玭透露，劉開明造車最初遭到家人的強烈反對，因擔心造車影響學習。為此，毛禕玭主動與劉開明的家人溝通，勸說家人尊重孩子的興趣，在不影響學業的前提下，支持他動手實踐。

眼下，劉開明正全力備戰中考，他的目標是考上一所汽車科技類大學，繼續深耕機械領域；更要早日撐起這個家，兌現帶奶奶去北京旅遊的承諾。