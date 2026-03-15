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「有愛心的奶媽」重慶女捐4萬毫升母乳 想幫助早產兒

中國新聞組／綜合報導
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捐贈母乳示意圖。（取材自微博）
捐贈母乳示意圖。（取材自微博）

重慶一名蔡姓網友在網路上發文稱，自己捐贈了4萬多毫升母乳，引發關注。瀟湘晨報報導，蔡女表示，這些母乳是自己去年9月至12月期間存下來的，最終決定捐給醫院母乳庫，希望能幫助早產或生病的嬰兒。

蔡女說，最初存下大量母乳，是因為寶寶不願意直接喝奶，她只能使用吸奶器將母乳吸出來保存。「吸奶的話，身體是不太能夠知道你真實的奶量的。它就會產很多，寶寶一直不願意自己吃，慢慢地就這樣存下來了。」

蔡女說，每個母乳袋子上都明確標記了日期及毫升，並專門買了一個零下40度的深凍冰櫃保存。「整個吸奶的過程也要保證是衛生乾淨的，而且要及時冷凍，冷凍過後也不要經常打開，一開始是打算給自己寶寶喝的。」

蔡女透露，百天過後寶寶願意喝奶了，產奶也就平衡了。自己當了媽媽之後，經常能刷到一些早產兒、生病的寶寶，家裡存了一冰櫃的母乳，正好閨蜜告訴自己有捐贈母乳的途徑，「就想說捐了吧，也算是積德」。

蔡女查詢到，重慶只有西南醫院一家收集母乳捐贈的醫院。決定捐贈後，掛了西南醫院的母乳門診，工作人員上門抽了四管血。

「要查有沒有愛滋、梅毒、乙肝、丙肝、巨細胞這些傳染病，要看媽媽是不是健康的，然後他再把奶收走。我要填一些協議，關於我日常的一些資料之類的給到他。」

蔡女說，「我跟醫院是共同承擔母乳安全問題的。醫院給其他寶寶使用是不收費的，他們也是在積德行善。」

蔡女感嘆：「做這個事情很難，風險又高，成本又高。我們也不敢把母乳私下給一些沒有母乳的媽媽，也有風險，所以有醫院承擔起這樣的責任，我覺得是很好的。」

網友紛紛誇讚蔡女是「有愛心的奶媽」、「我們家的不喝都丟了，早知道能捐贈也不用浪費了」、「好人有好報」。

女子捐贈4萬多毫升母乳給醫院。（取材自瀟湘晨報）　
女子捐贈4萬多毫升母乳給醫院。（取材自瀟湘晨報）　

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