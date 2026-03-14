56歲陳紅素顏被拍 媒體諷貂蟬現形 網讚像鄰居阿姨

陳紅素顏在機場被捕獲。(視頻截圖)

中國女星陳紅近日因一組機場照片在網路引發討論。畫面中，現年56歲的她未施粉黛，口罩拉至下巴，臉上細紋在鏡頭下清晰可見。照片曝光後，一些媒體以「昔日最美貂蟬現形記」等標題報導，帶有對歲月痕跡的調侃意味。不過與過往不同的是，不少網友並未跟著嘲諷，反而留言表示她的狀態「很真實」，甚至有人形容「就像社區裡帶孫子的阿姨一樣自然」。

綜合劇荒應急站等平台內容顯示，這組照片是路人在機場偶然拍下，當時陳紅並未刻意打扮，也沒有濃妝或精緻造型。畫面曝光後在社群平台迅速流傳，引發大量討論。部分網友認為，在不少藝人日常外出仍維持完整妝容、形象管理嚴格的情況下，她以素顏狀態出現在公共場合，反而顯得十分放鬆自然，也有人認為這樣的狀態更貼近普通人的日常。

有評論指出，近年娛樂圈對女明星外貌與「少女感」的要求依然嚴格，許多藝人即使私下外出也保持精緻妝容與形象管理。然而陳紅近年的公開露面，似乎逐漸呈現出較為鬆弛的生活狀態。有人形容，她在需要出席正式活動時依然保持精緻形象，但在日常生活中則顯得輕鬆自然，與不少始終維持年輕人設的女星形成對比。

回顧她的演藝與人生經歷，陳紅曾是中國影視圈知名的古裝美人，因在多部影視作品中的古典形象而廣為人知，也曾被形容為「最美貂蟬」。她與導演陳凱歌的婚姻在當年一度引發外界關注與爭議，外界當年評論她從主持人倪萍身邊「搶」走大導演，使她長期背負輿論壓力。隨著時間推移，這段婚姻已走過近30年，外界關注的焦點也逐漸從爭議轉向兩人的長期合作與家庭生活。

此外，陳紅後來也逐漸轉向幕後工作。據過去媒體報導，在電影製作過程中，她曾協助處理資金與製作事務，例如在拍攝電影「無極」期間，曾為項目資金問題提供支持。多年來，她從演員轉型為製片與家庭支柱之一。此次機場素顏照片再度引發討論，不少網友認為，比起外貌變化，人們更關注的是她多年來在人生與事業中的轉變。