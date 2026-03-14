搶不到…LABUBU聯名三麗鷗盲盒 開賣1分鐘售罄 二手價飆8倍

LABUBU與三麗鷗家族合作推出「美夢奇遇記」系列搪膠公仔盲盒，近日線上開售後幾乎瞬間售罄。(取材自深圳新聞網)

潮玩品牌泡泡瑪特 近日推出的聯名盲盒再度掀起搶購熱潮。品牌旗下LABUBU與三麗鷗家族合作推出「美夢奇遇記」系列搪膠公仔盲盒，近日線上開售後幾乎瞬間售罄，不少消費者直呼「根本搶不到」。隨著熱度升高，相關產品在二手市場價格迅速飆漲，部分款式最高溢價超過8倍，引發廣泛討論。

據深圳新聞網報導，該系列產品在泡泡瑪特小程序開售僅約1分鐘即顯示售罄，在天貓旗艦店同樣迅速被搶購一空，總銷量達3萬件以上。同時推出的599元(人民幣，下同，約86美元))款LABUBU×Hello Kitty搪膠毛絨公仔也同步售罄，銷量超過9000件。由於結合兩大熱門IP，產品開賣即引發收藏玩家與粉絲搶購。

據介紹，此次聯名盲盒共推出7款角色，包括6款普通款與1款隱藏款。設計上以LABUBU標誌性造型為基礎，搭配三麗鷗角色服裝元素，例如Hello Kitty、Kuromi、My Melody等經典角色形象。單個盲盒售價159元(約23美元)，整盒價格為954元(約138美元)，其中隱藏款出現機率為1比72。線下門店則於3月13日開始上架販售。

隨著商品快速售罄，二手交易市場價格迅速上漲。數據顯示，隱藏款「經典凱蒂貓」市場成交價從159元最高升至1490元(約216美元)，溢價約8.4倍，之後價格逐漸回落，目前成交價約847元，仍比原價高出約4倍。普通款中，以Hello Kitty造型最受歡迎，成交價最高達430元，溢價約1.7倍；Kuromi與My Melody等款式成交價則多在270元至320元之間。

該系列產品在社群平台上也引發熱烈討論。不少網友認為兩大熱門IP聯名「可愛度翻倍」，形容是「有生之年系列」。但也有人認為設計只是讓LABUBU換上三麗鷗角色服裝，甚至調侃「像張飛穿洛麗塔」，認為風格略顯違和。對於二手市場高溢價現象，也有不少網友直呼價格「太離譜」，表示即使想購買也難以搶到。