逾10媒體質疑「逐玉」熱度造假 疑是平台「預製爆款」

「逐玉」近期深陷「熱度造假」爭議。(取材自百度)

由張凌赫與田曦薇主演的古裝劇「逐玉」近期深陷「熱度造假」爭議。隨著輿論發酵，已有超過10家媒體公開發聲質疑相關數據真實性，討論焦點集中在影視平台是否存在「預製爆款」與數據失真的問題。輿論認為，若平台以誇大熱度作為宣傳手段，可能影響觀眾對作品真實人氣的判斷，也引發對行業評價標準的討論。

綜合多家媒體報導，針對「逐玉」數據爭議，包括新京報、南方日報、北京日報、北京青年報、錢江晚報、華夏時報、黑龍江日報、寧夏日報、齊魯晚報、江西廣播電視台、河北新聞網以及新加坡聯合早報等媒體均發文討論或提出質疑，關注點集中在平台熱度計算標準、爆款宣傳與實際觀眾反應之間的差距等問題。

部分評論文章指出，近年網劇宣傳常以「平台熱度破萬」「爆款預定」等說法吸引關注，但不同平台計算方式並不透明，導致觀眾難以判斷作品真實人氣。有媒體評論稱，若缺乏統一標準，容易出現「預製爆劇」現象，即在播出初期即透過數據與宣傳塑造爆款印象，但觀眾實際討論度與播放情況未必與宣傳相符。

輿論同時注意到，「逐玉」由多個平台同步播出，而平台之間的競爭也被認為是數據爭議的重要背景之一。業界人士指出，影視平台為吸引投資與用戶，往往高度重視播放數據與熱度排名，一旦缺乏統一監管與透明標準，容易引發對數據可信度的質疑。

有觀察人士認為，網劇數據爭議其實並非首次出現。過去在電視劇播出時期，收視率統計與宣傳也曾多次引發討論，包括收視率統計方式、集數與時長調整等問題。隨著影視行業逐步轉向網路平台，相關爭議也轉移到播放量、熱度值與榜單排名等指標上。此次「逐玉」風波再次引發外界關注，不少評論呼籲建立更透明與統一的數據評估機制，以維持影視市場的公信力。