牠們大批在江蘇闖田毀作物 農民也難阻 官方稱已投保補償

對於麋鹿在田間破壞作物，農戶表示很生氣，但因麋鹿是保護動物，多在夜間出現，難以防備。(視頻截圖)

江蘇鹽城近日出現野生麋鹿成群進入農田覓食的情況，引發當地農戶關注。有網友發布影片顯示，多頭麋鹿夜間出現在麥田中啃食嫩芽並踩踏作物，部分農民為減少損失，使用無人機搭配喇叭驅離。當地政府表示，隨著麋鹿族群近年持續增加，春季確實出現麋鹿進入農田覓食的情況，目前已透過投保保險、設置圍網等方式減少影響並補償農戶損失。

據瀟湘晨報報導，事件多發生在江蘇大豐麋鹿國家級自然保護區周邊農田。影片畫面顯示，成群麋鹿在田間活動，部分農戶展示被啃食或踩踏的小麥，表示作物生長受到影響。由於麋鹿多在夜間出現，加上屬於保護動物，農民難以採取強硬措施，只能透過喇叭或無人機進行驅趕。

在鹽城從事農業工作的劉先生表示，當地麋鹿棲息多年，早期數量不多，只有幾十頭，但近兩三年族群明顯增加，覓食範圍也逐漸擴大。他指出，常見的麋鹿群體從幾十頭到七八十頭不等，白天田裡有人時會被趕走，因此逐漸形成夜間進入農田覓食的習慣。春季正值小麥拔節長穗階段，嫩芽較容易被啃食，一旦被吃掉或踩踏，可能影響最終收成。

劉先生還提到，部分地方正在嘗試設置隔離網，希望將農田與麋鹿活動區域分開，但相關工程尚未完全完成，今年部分農田受損已難以避免。他表示，多數農戶理解保護野生動物的重要性，但仍希望能減少對農業收入的影響。目前官方已提供補貼政策，一些農田損失也可透過保險機制申請賠付。

大豐區自然資源及規劃局工作人員表示，保護區附近確實存在麋鹿進入農田的情況。隨著保護工作推進，當地麋鹿數量持續增加，目前整個保護區族群已超過8000頭。政府已為可能出現的野生動物損害投保相關保險，凡農作物因野生動物受損都可進行定損賠償，同時透過圍網與宣導措施減少人與動物衝突。資料顯示，1986年鹽城建立麋鹿自然保護區時僅引入39頭麋鹿，經多年繁育後族群規模已大幅成長。