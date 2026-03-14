伊拉克記者方浩明新疆未婚妻亮相 網友驚呆：「好美啊」

方浩明在雪地單膝跪地求婚。（取材自微信）

曾因跳「科目三」被中國外交部長王毅點讚的伊拉克 記者方浩明，近日公開自己已經成為「中國準女婿」的身分。還曬出了自己向來自新疆 的未婚妻在雪地裡求婚及合影的照片，方浩明未婚妻的模樣首度曝光，讓不少網友直誇「好美啊」、「兩人未來生的孩子得有多好看」。

據青春浙江報導，方浩明2000年出生在伊拉克，2003年戰爭爆發，2004年一家人空著手逃到敘利亞 ，後來又遇到敘利亞戰爭。從1歲到11歲，小方浩明要麼在避難所，要麼在躲避轟炸，根本不知道正常的生活是什麼樣的。

方浩明的媽媽是博士、英文教授，在敘利亞只能當服務員，晚上還要教英語補貼家用。直到2011年，他來到中國，才第一次走進教室，第一次不用擔驚受怕睡覺，他表示，他在中國見證了「太平年景」的真實模樣，中國就是他的「重生之地」。方浩明在中國待了15年，身邊全是中國人，姊姊嫁給了中國人，侄子侄女都叫他「中國舅舅」。

方浩明在雪地求婚成功後與未婚妻合照，未婚妻秀出戒指。（取材自微信）

2024年，方浩明發視頻表示，羨慕姊姊拿到了「五星卡」，他稱五星卡是他的夢想。「我對中國的感情已經超越了外國人的身分。2022年加入中阿衛視時，我已經在中國待了十幾年，知道很多外國記者根本不了解中國，卻在隨意評價，所以我覺得自己特別適合這個工作——不用演，不用編，我親眼看到的中國是什麼樣，就怎麼說」，他說。

據了解，方浩明和未婚妻是大學同學，來自新疆，兩人已相戀5年。兩人近日曬出了方浩明在雪地裡向女友求婚成功的照片，未婚妻的模樣也首度公開，許多網友看到照片後，大讚兩人「男帥女美」，「新疆姑娘美啊，確實有眼光」，「還是新疆的妹子，羨慕小方」，「恭喜恭喜」，「祝福方記者幸福美滿」，「去年才學科目三，今年就開上車啦」。