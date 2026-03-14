34歲女花10萬找年輕富翁相親 卻被配對五旬負債男 她氣得報警

孫女士與涉事婚戀機構微信聊天截圖。（取材自大象新聞／受訪者供圖）

廣東深圳一名34歲女子近日花10萬元（人民幣，下同）在當地一家高端婚戀機構相親，該機構保證他們安排的相親對象，收入至少都「千萬級」，而且「10萬投資讓妳換來一個億的身家」，沒想到女子繳錢前，機構匹配的男性條件都很差，「不是最大51歲，就是離過婚、還有沒房、負債的」，全都不符合她的要求，她認為受騙，氣得報警。

據大象新聞報導，1992年出生的孫女士反映稱，自己在深圳一家婚戀機構交納10萬元服務費，結果接觸到的男嘉賓完全不如事先承諾，也完全不符合自己的要求，讓人大失所望。

孫女士說，對方介紹稱他們是做高端婚戀的，資源都是至少A8（千萬級）身家以上的，甚至進行了「洗腦式」宣傳。孫女士提供的聊天截圖顯示，對方稱「以你的形象氣質，A8.5以上都沒問題」、「一定負責把你嫁好」、「10萬塊錢的投資能換來一套房？一個億的身家？」等。

孫女士說，在交錢之前，對方多次提到條件不錯的男生想認識自己，「讓我趕緊辦會員見面」，但在交了錢之後，「給我匹配的都是條件很差的。我是一個92年的未婚女生，給我匹配的最大的年紀都51歲了，有5個是70後的，有離過婚的，有好幾個是沒房的，還有負債的」。

孫女士表示，自己在同男嘉賓交流中還發現有一些來自其它機構，還有交納服務費遠低於自己的。「有一個是另外一個機構只交了1萬8千元的，有好多個男生都沒有交錢。我都交了10萬元，讓我反向去見人家，把我這種優質資源推送給其他機構那些很垃圾的資源，給我介紹的都不符合我的要求」。

孫女士認為機構匹配的嘉賓「貨不對板」，希望全額退款。在協商的過程中，對方表示無法退費，稱嘉賓資料經過包裝很正常，但提供的人選都在要求的合格範圍內，沒有相差很多。「就一直說按合同，但簽合同的時候他們說只是走一個流程，不重要的，我沒有看」，孫女士說。

據孫女士提供的紅娘服務合同，正文部分並未對推薦人選的條件進行明確約定，免責條款中提到乙方不保證候選人資料的絕對完整性和真實性，不能保證甲方與候選人建立戀愛關係或婚姻關係。

目前孫女士已向法院提起訴訟，並已報警。

該婚戀機構網站顯示，服務亮點為高門檻、高圈層、高成功率、高私密性，平台會員家庭資產均在「A8」以上。