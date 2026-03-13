我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／美國5：3加拿大 將與多明尼加搶決賽門票

加州婦打匹克球受傷醫保拒付 原因讓她震驚

切中「醜萌」審美與情緒出口 中國打工人的「牛馬麵包」火了

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
超市「牛馬麵包」。(取材自微博)
超市「牛馬麵包」。(取材自微博)

繼神情委屈的毛絨公仔「哭哭馬」日前在中國社群平台暴紅後，一款「醜麵包」則是引爆中國烘焙圈。這款醜麵包是Holiland好利來今年2月推出的馬年新品「奶油鬆鬆小馬」（簡稱「小馬麵包」），售價人民幣15元（新台幣68元）。與好利來以往走的顏值路線不同，這款麵包造型潦草，讓不少網友直言「太醜」。

分析認為，麵包造型的「醜」，恰好和當下中國年輕人熱衷的「醜萌」審美和玩梗文化契合，消費者購買的不只是一個麵包，還有參與二次創作帶來的樂趣。另一方面，牛馬麵包還精準切中消費者的「打工人」情緒。尤其上班族對「牛馬」這個詞語最敏感，品牌將麵包和這種社會情緒綁定，讓「牛馬麵包」成為了消費者的一種身分認同和情緒出口。

紅餐網報導，這款被認為「醜得離譜」的小馬麵包上架後意外走紅。社交平台上，求購帖和種草帖層出不窮，有消費者為了買到一匹「醜馬」，不惜輾轉多家門店。

有趣的是，由於製作原因，每家門店、甚至同一門店出品的小馬麵包都「醜得五花八門」。不過這非但沒有勸退消費者，反而催生了一場更多人參與的「選醜大賽」。

網友們樂此不疲地曬出自己線上下精心挑選後的「天命醜馬」，有人配文：「每隻都長得潦草又抽象，醜萌到戳心。」大量自發傳播的內容，讓小馬麵包的熱度呈指數級擴散。

獵奇的造型分享之外，也有消費者認真點評口味。小馬麵包主要由可可麵包、原味奶油以及肉鬆組成，有人擔心麵包中的奶油會太多太甜，但多數消費者表示「甜度比較低，不會很膩」，味道風評較好。

小馬麵包的爆火，也帶動了部分門店的其他產品銷售，有網友表示自己買不到小馬麵包但購入了店內其他麵包，也有消費者表示，小馬麵包的火爆讓不少人到店消費，「店裡像被打劫了，要啥沒啥。」

隨著好利來小馬麵包的火爆，不少品牌以及私人手作店都迅速跟上了這股風潮，推出各種馬型麵包。例如，ole’超市直接將新品命名為「牛馬麵包」「牛馬蛋糕」，官方配文「一口下去，班味退散！」。

采蝶軒則推出「馬上有包」奶油肉鬆麵包，單價僅人民幣5.5元（新台幣25元）；步步高超市則上架了「實習生牛馬」奶油麵包，售價人民幣9.9元（新台幣45元）。一時間，各式各樣的「牛馬麵包」佔據了烘焙貨架，在打工人群中掀起一股「自嘲式消費」熱潮。

世報陪您半世紀

上一則

爺重男輕女丟棄 孫女28年後從荷蘭回中國認親

延伸閱讀

Trader Joe's新品推薦 「雙倍巧克力布里歐」3種吃法引討論

Trader Joe's新品推薦 「雙倍巧克力布里歐」3種吃法引討論
好市多小籠包50個9元 華人：好吃不破皮 性價比高

好市多小籠包50個9元 華人：好吃不破皮 性價比高
好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」
Trader Joe's上架新吐司「軟糯回彈」 華人讚：單吃就好吃

Trader Joe's上架新吐司「軟糯回彈」 華人讚：單吃就好吃

熱門新聞

中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
前中國外長秦剛。(路透資料照)

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

2026-03-08 10:39
美伊開戰後，多艘船隻滯留荷莫茲海峽，中國航運公司正為全面復航作準備。(路透)

掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後

2026-03-13 02:29

超人氣

更多 >
不可不知的社安金五項強制規定

不可不知的社安金五項強制規定
掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後

掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後
共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤

共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤
IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛

IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛
承諾結婚挪用資金…名指揮家喬萬鈞欺詐 判賠華婦113萬

承諾結婚挪用資金…名指揮家喬萬鈞欺詐 判賠華婦113萬