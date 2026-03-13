切中「醜萌」審美與情緒出口 中國打工人的「牛馬麵包」火了

超市「牛馬麵包」。(取材自微博)

繼神情委屈的毛絨公仔「哭哭馬」日前在中國社群平台暴紅後，一款「醜麵包」則是引爆中國烘焙圈。這款醜麵包是Holiland好利來今年2月推出的馬年新品「奶油鬆鬆小馬」（簡稱「小馬麵包」），售價人民幣15元（新台幣68元）。與好利來以往走的顏值路線不同，這款麵包造型潦草，讓不少網友直言「太醜」。

分析認為，麵包造型的「醜」，恰好和當下中國年輕人熱衷的「醜萌」審美和玩梗文化契合，消費者購買的不只是一個麵包，還有參與二次創作帶來的樂趣。另一方面，牛馬麵包還精準切中消費者的「打工人」情緒。尤其上班族對「牛馬」這個詞語最敏感，品牌將麵包和這種社會情緒綁定，讓「牛馬麵包」成為了消費者的一種身分認同和情緒出口。

紅餐網報導，這款被認為「醜得離譜」的小馬麵包上架後意外走紅。社交平台上，求購帖和種草帖層出不窮，有消費者為了買到一匹「醜馬」，不惜輾轉多家門店。

有趣的是，由於製作原因，每家門店、甚至同一門店出品的小馬麵包都「醜得五花八門」。不過這非但沒有勸退消費者，反而催生了一場更多人參與的「選醜大賽」。

網友們樂此不疲地曬出自己線上下精心挑選後的「天命醜馬」，有人配文：「每隻都長得潦草又抽象，醜萌到戳心。」大量自發傳播的內容，讓小馬麵包的熱度呈指數級擴散。

獵奇的造型分享之外，也有消費者認真點評口味。小馬麵包主要由可可麵包、原味奶油以及肉鬆組成，有人擔心麵包中的奶油會太多太甜，但多數消費者表示「甜度比較低，不會很膩」，味道風評較好。

小馬麵包的爆火，也帶動了部分門店的其他產品銷售，有網友表示自己買不到小馬麵包但購入了店內其他麵包，也有消費者表示，小馬麵包的火爆讓不少人到店消費，「店裡像被打劫了，要啥沒啥。」

隨著好利來小馬麵包的火爆，不少品牌以及私人手作店都迅速跟上了這股風潮，推出各種馬型麵包。例如，ole’超市直接將新品命名為「牛馬麵包」「牛馬蛋糕」，官方配文「一口下去，班味退散！」。

采蝶軒則推出「馬上有包」奶油肉鬆麵包，單價僅人民幣5.5元（新台幣25元）；步步高超市則上架了「實習生牛馬」奶油麵包，售價人民幣9.9元（新台幣45元）。一時間，各式各樣的「牛馬麵包」佔據了烘焙貨架，在打工人群中掀起一股「自嘲式消費」熱潮。