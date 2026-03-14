爺爺重男輕女棄廁所 孫女28年後從荷蘭飛來認親

28年前遭遺棄的洪楊麗(右)，12日從荷蘭飛抵南昌，在志願者協助下與失散多年的親生父母相認。(視頻截圖)

28年前，一名出生僅兩天的女嬰被親爺爺遺棄；28年後，她從歐洲遠道而來，回到中國尋找親生父母。這段橫跨兩代人的家庭悲劇，近日在江西南昌迎來團圓時刻。

綜合媒體報導，洪楊麗12日從荷蘭飛抵南昌，在志願者協助下與失散多年的親生父母相認。據了解，她出生於1998年11月5日，兩天後便被親爺爺遺棄在南昌街頭，丟棄在廁所，當時她被發現後送入當地福利院，一年後被一對荷蘭夫婦收養，隨後被帶往荷蘭生活並成長至今。

在海外長大的洪楊麗一直對自己的身世抱有疑問。2024年12月透過民間尋親平台「寶貝回家」志願者的幫助尋找親生家庭。經多方查證與DNA比對，2025年7月確認親生父母身份，失散28年的親情因此重新連結。

對於當年女兒被遺棄的原因，洪楊麗的生母透露，事件源於家族長輩嚴重的重男輕女觀念，女兒出生後不久便被爺爺偷偷抱走，家人曾四處尋找未能找到。如今爺爺已過世，往事也難以再追究。

洪楊麗的父親則表示，多年來一家人對此事心存遺憾，也不敢過多責怪長輩，妻子為此承受了巨大的心理壓力，「這些年她受了很多委屈」。

隨著DNA確認結果公布，這段長達28年的骨肉分離終於迎來轉機。洪楊麗近日已抵達南昌，在正式認親前先走訪城市街區、品嘗家鄉美食，逐步了解自己出生的地方。家人則正在籌備團聚儀式，希望用一場隆重的迎接活動彌補多年缺失的親情。

面對外界質疑父母當年是否知情或默許遺棄行為，洪楊麗的父親回應稱，網路上存在許多誤解與猜測，但他們不願過多辯解。「女兒能回來，比什麼都重要」。

事件在網路上引發廣泛討論，網友說「才出生兩天的孩子一定是跟媽在一起的，爺爺硬搶走，這女人不知道嗎」、「不理解認這樣的父母幹什麼的」、「那個年頭的悲哀，我身邊丟小孩的人太多了」、「爺爺只是背鍋的，以前那種年代一點都不稀奇」、「媽媽面無表情，對爸爸說的話毫不動容，說明爸爸是默許丟孩子的」。