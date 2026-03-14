中國成全球最大龍蝦實驗場 美媒：考驗習近平監管策略

AI智能體賦能製造業OpenClaw落地應用交流會13日在廣州舉行。(中新社)

中國驟變OpenClaw全球最大養殖實驗場，目前已發現近15萬個龍蝦相關資產中，超40%在中國，引發全球關注。美媒引述分析指出，AI（人工智能）和「養龍蝦熱」帶來的社會穩定挑戰，使北京試圖在追求尖端創新和數據安全間取得平衡；但在中國本就面臨著勞動力市場脆弱等困境下，「龍蝦」正考驗著領導人習近平的監管策略。目前中國官方已連發警示，多家企業也禁用OpenClaw，不過仍有科技巨頭呼籲不要「因噎廢食」。

法廣引述彭博資訊報導，過去幾周裡，中國出現了科技巨頭和消費群眾一同湧向AI智能體軟件OpenClaw（在中國又稱「養龍蝦」）的空前盛況，騰訊、阿里巴巴、MiniMax和百度 都已推出與OpenClaw兼容工具。這意味著「養龍蝦」直接嵌入了中國數億人每天工作生活的入口。深圳、無錫和合肥等城市的當地政府也宣布將為基於該平台開發的初創企業提供巨額補貼。但官方和多家企業的風險警示也隨之而來。

報導稱，中國正成為AI領域的全球領跑者之一，警示風險的新指令凸顯了中國這一雄心壯志與執政的共產黨對穩定和控制的本能之間的衝突。北京曾對外國勢力以地理空間和基因信息等數據集為目標發出警告，而OpenClaw的快速普及更凸顯了監管應對的緊迫性。多家企業也禁用OpenClaw，中國電動汽車龍頭廠商之一、奇瑞集團董事長尹同躍就以「可能帶來難以想像的風險」為由，要求員工暫緩使用該軟件。

報導並稱，與歐盟不同，中國政府並未制定全面的AI法律，AI和「養龍蝦熱」還帶來了另一個挑戰：社會穩定。

自動化有可能取代全球最大的勞動力群體，且中國本就面臨著勞動力市場脆弱、青年失業率在過去六個月徘徊在15%以上的困境。報導援引北京大學近期一項針對超過100萬份招聘信息研究發現，受AI影響最大的行業包括會計、編輯和編程等招聘人數已下降。年輕人開始擔心中國大力發展AI浪潮下的失業問題恐更嚴重。

時代財經報導，憑藉強大的任務執行能力與極高的社區活躍度，OpenClaw迅速演變為中國全民「養蝦」狂歡。「我做了一年的智能體科普，不如龍蝦一個月來得火爆」，360集團創始人周鴻禕昨在一場媒體交流會上感慨發聲稱，他曾多次提醒行業警惕「養龍蝦」背後的新型安全風險，但對於愈來愈多中企禁用OpenClaw，他認為，不能因為安全問題「因噎廢食」， 「不發展、不進步，才是最大的不安全」。