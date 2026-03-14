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30%→25% 蘋果調降中國App Store佣金

記者陳湘瑾／綜合報導
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蘋果13日公布，與中國監管部門磋商後，將從15日起，調整中國App Store的iOS及iPadOS佣金率，蘋果App內購買及付費App的標準佣金率將由30%改為25%。中國網路巨頭騰訊對此表示，此舉令行業為之振奮。

根據公告，小型企業計畫（Small Business Program）及迷你應用程式夥伴計畫（Mini Apps Partner Program）下符合條件的Apple App內購買交易佣金率，以及第一年後的自動續費訂閱佣金率，則由15%改為12%。

蘋果表示，承諾維持對所有開發者公平且透明的條款，並始終為在中國發行App的開發者提供具競爭力的App Store費率，且該費率不高於其他市場的整體費率水準。

騰訊表示，關注到在監管部門的大力推動下，蘋果調整中國區App Store佣金政策，令行業為之振奮；百度則表示，這一調整不僅回應中國用戶與開發者的長期關切，也將為應用生態釋放出更加開放、積極的發展信號。

蘋果的服務收入包含付費應用、應用內廣告、網路搜索等項目，蘋果2026財年第1財季財報顯示，服務收入年增14%至300.1億美元。

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