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全球8輛…4000萬元超跑被上海法院600萬拍掛 1原因沒人買

中國新聞組／北京13日電
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法院600萬元拍掛一輛布加迪威航跑車，強調不得上路行駛引熱議。（取材自極目新聞）
法院600萬元拍掛一輛布加迪威航跑車，強調不得上路行駛引熱議。（取材自極目新聞）

近日，一輛布加迪威航跑車以600萬人民幣(約87萬美元)起拍價在阿里法拍平台拍掛。這款布加迪威航跑車曾是世界上跑得最快的量產敞篷車，新車價格超過4000萬元。但這輛車因車架號曾被人修改過，已經無法正常掛牌上路。

極目新聞報導，法拍平台顯示，這輛布加迪跑車由上海市第二中級人民法院掛拍，是一起非法集資詐騙案的涉案資產。法院的公告稱，這輛車架號為VF9SV2521EM795085的布加迪車，排量為8000ml，啟用日期是2016年6月，無登記證、行駛證、購置證，表顯里程不詳，不帶牌，也未見年檢信息。該車將於4月2日開拍，目前尚無人報名。

公告還特別提醒，這輛布加迪跑車閒置多年，無任何檔案，無法上牌，拍賣成交後，僅交付拍品，買受人提車時，需抹除車架號。因此該車不具備上牌登記資格，不能作為乘用車和商用車使用，成交後不得非法上路行駛。

報導指出，這輛布加迪跑車曾於2018年3月18日至21日在公拍網掛拍，當時評估價為2906萬元，起拍價為2325萬元，有3人參與競價，最後一胡姓買家以2568萬元拍得。但最後因為無法上牌的關係，最後買家取消了交易。

因此，這次拍賣中，上海市第二中級人民法院除了提醒此車不具備上牌登記資格外，還公開了該車的評估報告。該跑車曾因為ECU接口讀取的車輛識別代號與車輛刻印的以及進口證明書記載的車輛識別號不一致，不符合相關法律規定，未能辦理轉移登記手續。最後估價為600萬元。

上述拍賣輔助機構的工作人員表示，如果該車能正常上牌，評估價就不會是600萬元了，會遠遠超過這個價格。

公開資料顯示，布加迪威航16.4Grand SportVitesseWRC屬於敞篷超跑，它還有一個非常高調的名字叫「世界紀錄版」。這款車於2013年在上海國際車展首發，全球限量僅8台，新車價格超過4000萬元人民幣。當年以408.84公里/小時的時速，創下世界上最快的量產敞篷車紀錄。

超跑法拍頁面。 （取材自極目新聞）
超跑法拍頁面。 （取材自極目新聞）

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