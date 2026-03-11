汾酒集團招一線釀酒工 19人是碩士 公司：高學歷升遷快

汾酒集團招錄10多名碩士為一線釀酒工引發熱議。示意圖。（取材自鳳凰網酒業）

近日，山西杏花村汾酒集團有限責任公司（以下簡稱汾酒集團）公示了2026年生產一線技術工人招聘擬錄用人員名單，其中，釀酒工和成裝工崗位出現了10多名碩士研究生，引發關注，網友好奇，「用鐵鍬攤晾、撒曲需要這麼高的學歷嗎？」負責招募的工作人員表示，只要符合招募公告要求，無論是中專或碩士學歷均可報名。

綜覽新聞報導，汾酒集團9日公布了擬錄用人員名單，顯示擬錄用人員是196人，有中專、大專、本科、碩士研究生等學歷，其中碩士研究生有19名。在2024年汾酒集團公告的生產第一線技術工人招聘擬錄用人員名單中，釀酒工和成裝工職位同樣也出現多位碩士研究生。

汾酒集團工作人員表示，無論是碩士還是中專學歷，只要符合招聘公告要求都可以報名，屬於個人選擇，同崗位被錄用人員進來後從事的工作內容是一樣的。他也表示，這次公開招聘的釀酒工和成裝工崗位的確為一線崗位，體力勞動強度不小，但汾酒集團內部有很多上升機會，釀酒工和成裝工都可以按照集團規定晉升，碩士研究生學歷肯定上升空間更大。此外，不同學歷在職位薪資上也會有差異，「我們（集團）的收入在業界還是可以的」。

汾酒集團招聘公告發布於今年1月份，共招聘生產一線技術工人220人，其中釀酒工110名，成裝工110名。在職位職責方面，要求釀酒工需熟悉汾酒製曲、釀造、儲存、灌裝等生產工藝結構及特性；掌握汾酒釀造原輔材料的性能及品質要求；能依照製程操作規程及標準，熟練進行及糝、倒糝及材料冷散、出入缸工作等。

另外，要求成裝工需熟悉汾酒製曲、釀造、儲存、灌裝等生產工藝結構及特性；掌握汾酒灌裝材料的性能及品質要求；能依照製程操作規程及標準，熟練進行洗瓶、上下瓶、裝酒、貼票、檢驗、過濾、包裝等白酒灌裝工作等。

在招聘要求中，招聘公告中明確寫明綜合考慮工作環境、勞動強度等多重因素，釀酒工職位適合男性；綜合考慮工作環境、工作精細化程度等多重因素，成裝工崗位適合女性。

另外，五糧液2025年校招中，包裝操作工職錄用18人（碩士13人）；茅台集團同年春招生產類崗位也有多名碩士，部分職位定位實為「人才儲備崗」，雖需在一線輪崗，但晉升通道明確，吸引高學歷者競爭。例如五糧液對清華、北大碩士採取「免筆試面談」政策，四川輕化工大學等對口院校畢業生因專業匹配度高頻繁入選。