錢存銀行不划算？江西12歲女孩盤下文具店當「小老闆」

中國新聞組／綜合報導
12歲女孩盤下的文具店。（視頻截圖）
12歲女孩盤下的文具店。（視頻截圖）

江西一位母親發視頻稱，12歲女兒覺得把零花錢和壓歲錢存在銀行不划算，決定拿錢盤了一家文具店。這位「小老闆」放假時自己看店，上學後就開工資雇媽媽幫忙，等放學了再接班。母親形容「相當於給孩子開了個商學院」。

綜合媒體報導，小女孩花了自己4萬多（人民幣，下同）積蓄開文具店，每月給媽媽發3000元工資。小女孩堅持每日清晨整理貨架、獨立記帳、清點現金收入，並將經營數據可視化(如製作帳本)，培養基礎的財務管理和風險評估能力。

母親強調，學業成績是經營前提，「若影響學習隨時叫停」。

網友紛紛表示：「這才是真正的富養！」在父母的支持和引導下，孩子從「花錢」到「賺錢」，這份成長禮物太珍貴了。

12歲女孩盤下的文具店，也賣烤腸魚丸等食品。（視頻截圖）
12歲女孩盤下的文具店，也賣烤腸魚丸等食品。（視頻截圖）

