分組第一／中國女足踢走北韓 晉級亞洲盃8強

中國女足以2比1贏過北韓隊，以小組第一資格出線，入圍本屆亞洲盃八強。(取材自澎湃新聞)

北京時間3月9日，中國女足迎來在2026女足亞洲盃的小組賽最後一戰，對陣實力強勁的北韓 女足，中國女足最終以2比1獲勝，以小組第一資格出線，入圍本屆亞洲盃八強。

澎湃新聞報導，中國女足在本屆亞洲盃與孟加拉、烏茲別克、北韓隊分在同一小組，此前兩輪比賽，中國女足先是2比0擊敗孟加拉，隨後3比0戰勝烏茲別克。取得二連勝後，中國女足已提前鎖定了小組出線名額，然而最後一場小組賽對陣北韓女足，中國女足仍需全力以赴，因為這將決定誰能成為小組第一名，則可以在八強淘汰賽中，對陣實力相對更弱的對手，而若只取得小組第二，則將與東道主澳洲女足交鋒。

前兩輪比賽，北韓女足收獲了八粒淨勝球，超過中國女足的五粒，因此想要奪得小組頭名，中國女足必須贏下這場比賽，這是本屆亞洲盃至今球隊遭遇的第一場硬仗。

中國女足主教練米利西奇直言，「我們對對手做了詳細分析，會盡可能多地準備好細節。我相信姑娘們能保持冷靜和專注。」「我們需要先站好自己的位置，勇敢去要球、接應隊友。在這種高強度比賽中失誤是很正常的，我們也會有針對性地部署，相信能夠獲得一些對比賽的控制權」。

據報導，中國女足派出的首發陣容與前兩場比賽都有所不同：門將陳晨，後衛吳海燕、姚偉、陳巧珠、張程雪，中場王愛芳、張睿、張琳艷、王霜，前鋒烏日古木拉、邵子欽。

開場後雙方激烈拼搶，邵子欽被對手蹬踏膝蓋倒地，但主裁判並未出示紅牌，只對北韓隊員金成慶出示了一張黃牌。

隨後，中國女足積極壓迫與跑動製造威脅；第32分鐘，北韓隊發動長傳打到前場，韓金洪下底送出橫傳，金景英中路包抄搶點進球。逆境下，中國女足立刻做出回應，僅僅兩分鐘後 ，中國女足開出角球，邵子欽中路回做，陳巧珠一腳大力抽射攻破對手球門，將比分扳成1比1平手。

半場補時階段，中國女足前場定位球機會，王霜接橫傳搶點破門。經過VAR覆核後，主裁判確定此球沒有越位，中國女足2比1反超比分。北韓隊主帥李成浩還因不滿判罰而吃到黃牌。

中國女足將勝利的比分保持到最後，最終以2比1拿下比賽，以小組第一出線。