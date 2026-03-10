我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約生存手冊／歹徒憑空竊取資金 民眾警惕「幽靈刷卡」

千艘船簇擁成堆 油輪在飆車 荷莫茲海峽電子戰讓訊號大亂

四川36歲紀檢幹部 演貪官太像竟找不到對象？本人回應

中國新聞組／北京10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
向星在短片中一人分飾兩角。（視頻截圖）
向星在短片中一人分飾兩角。（視頻截圖）

四川紀委監委一系列的反腐警示教育短視頻找來紀檢幹部演貪官，因為演得太活靈活現，有網友戲言「演得太像了，建議查查」，還傳出該名幹部因此找不到對象。對此，身為主角的大英縣紀委監委原紀檢室主任向星回應，今年36歲的他沒對象是真的，但和演這個角色沒關係。

綜合四川日報、極目新聞報導，在反腐宣導的「搞調研」短片中，全程都由向星一人分飾兩角演「對手戲」，弄虛作假的「賈主任」是他，老實巴交的「小張」也是他。這個短片被選入共產黨員網「全國黨員幹部現代遠程教育」欄目，在後來的「賈局長」系列中，「賈局長」展現出多重「嘴臉」：公車私用、違規報銷吃喝款中，欲蓋彌彰的一臉心機；在家人施壓下被迫同流合汙的無奈入局；陽奉陰違的「逍遙自在」一日vlog；接受談話從初時殘留的囂張到大勢已去的頹然，透過活靈活現的演繹，在短片中潛移默化地植入了大道理。

因演出反腐視頻走紅的向星，其實是四川大英縣紀委監委原紀檢室主任。（取材自極目新聞...
因演出反腐視頻走紅的向星，其實是四川大英縣紀委監委原紀檢室主任。（取材自極目新聞 ）

說起如何塑造「賈局長」的形象，向星開玩笑說，「演戲還是有點天賦吧」，但隨後認真表示，「跟工作也有關係。」

向星在紀檢室工作多年，在跟談話對象對話時，會注意觀察對方對不同問題有什麼樣的神態和反應，並依此及時調整談話策略和方向，後來他把這些觀察演進了戲裡。「我就把記憶裡的場景重現出來揣摩，再設身處地想，我犯了錯誤是什麼樣子，我接受談話的時候是什麼神態？就演出來了。」

教育視頻的成功，讓有些群眾指著「賈局長」說「這個人好壞呀」，也有網友戲言「演得太像了，建議查查」。而向星本人透露，有時候去開會，遇到其他單位的不認識的人，會喊著「賈局長」過來和他握手。

關於「貪官演太像找不到對象」的傳聞，向星哈哈大笑，說：「今年36歲了，沒對象是真的，有人說這個角色演得好也是真的，但也不是因為演這個角色而找不到對象。」他坦言，這幾年相親確實不順利，原因是對有些相親對象來說，大齡紀檢幹部讓人覺得太深沉，不敢相處。但向星透露，之前的相親雖然沒成，但相親對象的父母都挺喜歡自己，覺得他「踏實、靠譜」。

「賈局長」系列的「製片人」之一，大英縣紀委監委分管宣傳的常委李娟表示，「用紀檢幹部演，我們也怕對紀檢幹部形象影響不好。但是這樣幽默詼諧的視頻，老百姓才愛看。」目前，「賈局長」系列在拍攝11期後，暫時停更探索新的方向，但經常遇到有人催更。縣紀委監委宣傳部部長夏巧，有一次帶隊到一所學校拍其他主題的視頻，圍觀群眾湊上來問「賈局長」系列怎麼不拍了。

世報陪您半世紀

上一則

國際油價暴衝 外媒分析：中國兩大條件「頂得住」

延伸閱讀

彭昱暢演「年少有為」老闆：有向外表達的演技、向內深耕的定力

彭昱暢演「年少有為」老闆：有向外表達的演技、向內深耕的定力
觀影說劇／親自向媽媽桑取經 鄭秀文化身夜總會霸總重拾菸癮

觀影說劇／親自向媽媽桑取經 鄭秀文化身夜總會霸總重拾菸癮
遼寧嚴厲整治「官本位」 省委書記：一有問題直查直辦

遼寧嚴厲整治「官本位」 省委書記：一有問題直查直辦
安徽「00後」高速收費員撞臉肖戰、龔俊 網讚「真的帥」

安徽「00後」高速收費員撞臉肖戰、龔俊 網讚「真的帥」

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」