四川36歲紀檢幹部 演貪官太像竟找不到對象？本人回應

向星在短片中一人分飾兩角。（視頻截圖）

四川紀委監委一系列的反腐警示教育短視頻找來紀檢幹部演貪官，因為演得太活靈活現，有網友戲言「演得太像了，建議查查」，還傳出該名幹部因此找不到對象。對此，身為主角的大英縣紀委監委原紀檢室主任向星回應，今年36歲的他沒對象是真的，但和演這個角色沒關係。

綜合四川日報、極目新聞報導，在反腐宣導的「搞調研」短片中，全程都由向星一人分飾兩角演「對手戲」，弄虛作假的「賈主任」是他，老實巴交的「小張」也是他。這個短片被選入共產黨員網「全國黨員幹部現代遠程教育」欄目，在後來的「賈局長」系列中，「賈局長」展現出多重「嘴臉」：公車私用、違規報銷吃喝款中，欲蓋彌彰的一臉心機；在家人施壓下被迫同流合汙的無奈入局；陽奉陰違的「逍遙自在」一日vlog；接受談話從初時殘留的囂張到大勢已去的頹然，透過活靈活現的演繹，在短片中潛移默化地植入了大道理。 因演出反腐視頻走紅的向星，其實是四川大英縣紀委監委原紀檢室主任。（取材自極目新聞 ）

說起如何塑造「賈局長」的形象，向星開玩笑說，「演戲還是有點天賦吧」，但隨後認真表示，「跟工作也有關係。」

向星在紀檢室工作多年，在跟談話對象對話時，會注意觀察對方對不同問題有什麼樣的神態和反應，並依此及時調整談話策略和方向，後來他把這些觀察演進了戲裡。「我就把記憶裡的場景重現出來揣摩，再設身處地想，我犯了錯誤是什麼樣子，我接受談話的時候是什麼神態？就演出來了。」

教育視頻的成功，讓有些群眾指著「賈局長」說「這個人好壞呀」，也有網友戲言「演得太像了，建議查查」。而向星本人透露，有時候去開會，遇到其他單位的不認識的人，會喊著「賈局長」過來和他握手。

關於「貪官演太像找不到對象」的傳聞，向星哈哈大笑，說：「今年36歲了，沒對象是真的，有人說這個角色演得好也是真的，但也不是因為演這個角色而找不到對象。」他坦言，這幾年相親確實不順利，原因是對有些相親對象來說，大齡紀檢幹部讓人覺得太深沉，不敢相處。但向星透露，之前的相親雖然沒成，但相親對象的父母都挺喜歡自己，覺得他「踏實、靠譜」。

「賈局長」系列的「製片人」之一，大英縣紀委監委分管宣傳的常委李娟表示，「用紀檢幹部演，我們也怕對紀檢幹部形象影響不好。但是這樣幽默詼諧的視頻，老百姓才愛看。」目前，「賈局長」系列在拍攝11期後，暫時停更探索新的方向，但經常遇到有人催更。縣紀委監委宣傳部部長夏巧，有一次帶隊到一所學校拍其他主題的視頻，圍觀群眾湊上來問「賈局長」系列怎麼不拍了。