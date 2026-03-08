我的頻道

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

水煎包5毛、胡辣湯3元 上海小吃店被全網催開門營業

中國新聞組／上海8日電
王凱陽和妻子經營的小吃店。（取材自極目新聞）
王凱陽和妻子經營的小吃店。（取材自極目新聞）

上海浦東一家河南小吃店因春節後久未開門，被熟客在網上「敲碗」，喊話早日開店，引起網友關注，也讓店家暴火。老闆王凱陽表示，小吃店將在8日恢復營業，為了因應可能的人潮，他從老家帶了150斤的香油和粉條；旁邊店家跟著蹭人氣，不但在門前台階鋪設磚塊，以便電動車通行，還有的打算推出優惠活動，要把這波線上熱潮在現實變現。

極目新聞報導，王凱陽的「河南水煎包」店位於上海浦東新區康橋新苑小區西門，面積約20平方米，除了冷櫃、備餐台、透明櫥櫃外，還有幾張可折疊的桌椅，店內布置簡單。對於熟客在網上喊話導致店家暴紅，王凱陽表示十分意外，由於網上不少人說等開業了要到店裡來，為了因應可能的人潮，他特地從老家帶了150斤的香油和粉條，「這些食材有老家的風味，別的地方買不到」。

由於大量網友表示等開門後要來光顧，王凱陽在上海經營小吃店的弟弟和弟媳，在老家生活的岳父也前來店裡幫忙。根據店內張貼的價目表，水煎包的價格是1元（人民幣，下同，約0.14美元）2個，胡辣湯3元一份，牛肉胡辣湯是5元，價格非常低。王凱陽說，他們是薄利多銷，今年也不會漲價。

這一波社交網站上小店的火爆，進而引發了線下效應。為了迎接可能的大量客流，旁邊一家店的老闆在門前台階上鋪設了磚塊，以便電動車通行；另一家羊肉小吃店的老闆表示，有可能推出優惠活動，購買王凱陽店裡胡辣湯的顧客，可享受套餐優惠價。

小吃店老闆王凱陽。（取材自極目新聞）
小吃店老闆王凱陽。（取材自極目新聞）

