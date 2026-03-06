開愛心粥屋、免費餐廳…「武林外傳」懶乞丐成現實裡真大俠

「武林外傳」乞丐「小米」在鄭州開免費自助餐廳，已堅持做愛心粥5年。（取材自大河報）

還記得喜劇「武林外傳」中那個總愛蹲在同福客棧門口、喊著「初一、十五自行休假」的乞丐「小米」嗎？「小米」扮演者張清，在戲外創造了一個溫暖的「江湖驛站」，繼在鄭州 開辦愛心粥屋5年後，張清近日又開了一家完全免費的素食自助餐廳。

河南日報報導，張清是鄭州人，也曾是「武林外傳」的副導演。在他的素食自助餐廳裡擺放了80張餐桌，可同時容納近500人就餐。中午12時半，雖已接近供餐尾聲，店內仍有不少食客。張清介紹，餐廳只供午餐，時間為11時30分到13時，日均接待約為四、五百人。

店內一側的取餐區擺放著十餘個餐盤，部分菜品已見底。義工表示，早點來的話可以嚐到16道素菜，「12時半以後基本是有啥吃啥了，不再上新菜了」。當日的菜品均為素食，如木耳、蘿蔔等，主食則有米飯、饅頭。

沒有設收銀台 付錢全憑自願

據報導，這家餐廳成立於去年12月，起初定價僅為1元人民幣（約0.14美元）。春節後，張清決定完全免費開放，「一開始就想做免費的，但擔心壓力太大，忙不過來，在試了兩個月後，決定在春節後不再收費。大家想付費，可以自便。」店內未設收銀台，牆上張貼有幾張收費的二維碼。

張清說，早在2021年，他就想開一個24小時免費餐廳，後來關注到一些餐飲店會為遇到困難的人提供免費的餐食，他便決定以不設收銀的方式為遇到困難的人提供一餐一飯的幫助，「有錢你就付一些，沒錢就不用付，這裡沒有收銀，不用不好意思，這樣也能讓人家不再張口索要，保留一些尊嚴，唯一的要求就是不要剩飯」。

張清刻意不去主動地和來吃飯的人交流，「如果他們真的遇到了困難，去打聽人家的事，就是揭人家的傷疤」，但常有人主動找他傾訴心事。

據報導，來就餐的有環衛工人、跑腿騎手、帶著孩子的家長，也有獨自就餐的老人和年輕人。兼職做跑腿騎手的周先生表示，「我姊說這裡有一家免費的餐館，正好送單路過，就過來了。味道不錯，以後如果再到附近送單，我還會來。」

如果撐不下去 會果斷關門

張清說，這家自助餐廳其實是「愛心粥屋」的升級版。多年前，張清在鄭州的一家愛心粥屋做志願者，2020年，他和朋友約定要共同再開一家愛心粥屋，只要沒有其他工作，他都會凌晨3時多起床備餐。

愛心粥屋每天供應數百人午飯，成本誰來承擔？張清說，所有食材均來自愛心人士捐贈，「但我從來沒有主動募捐」。如果有朝一日難以為繼，他會果斷關門，「是我想做這個事情，不能道德綁架社會，那樣的話，好心也會變成累贅，希望所有人都要開開心心做善事」。

餐廳門口角落處堆放了一些快遞，裡邊有小米、木耳、油等，工作人員說，這些都是由愛心網友捐贈的。

同福客棧「有福同享 有難同當」

21年前，30歲出頭的張清在「武林外傳」擔任副導演，按劇組「規定」，誰當副導演誰就要扮演「小米」。這讓懷揣著演員夢的張清竊喜不已：「正中下懷，又能演戲，又能多掙錢。」張清說，他對「武林外傳」的粉絲「腐竹」們充滿了感激。

雖然戲裡的「小米」又饞又懶，戲外的張清卻好善樂施，關於網友關注的重建同福客棧，張清回應：「我並不是要在物理意義上重建同福客棧，我的同福客棧就是大家有福同享，有難同當，開免費的自助餐廳就是第一步」。