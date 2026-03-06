浙江一中學頒發「毛毯獎狀」學生直接把榮譽披身上

浙江嘉興平湖杭州灣實驗學校採用「毛毯獎狀」，目的是讓榮譽更加具象化、可感知，讓學生拿在手裡更有質感，帶回家後也能長久保存。（取材自經視直播）

一則關於「披風毛毯獎狀」的影片日前引發網友注意，影片中，浙江嘉興平湖杭州灣實驗學校在頒獎典禮上，以特製的披風毛毯取代傳統紙質獎狀，頒發榮譽給學生。

光明網報導，該校江老師介紹，今年學校首次採用這項創意，目的是讓榮譽更加具象化、可感知，讓學生拿在手裡更有質感，帶回家後也能長久保存。 「毛毯像被子一樣，寓意『一輩子』。放在家裡客廳的沙發上，榮譽感更強；有的學生走出校門時直接披在身上，更添自豪感。」

江老師表示，這種獎勵形式深受學生喜愛，不僅提升了榮譽感，也讓家長能第一時間了解孩子獲得的成績，比傳統獎狀更實用。他也透露，除了近日在高三「百日誓師」大會上由校長頒發外，在開學典禮上，國中和高一高二的優秀學生也同樣獲得了這份特別的「毛毯獎狀」。

據報導，江老師說，學校團隊為這次頒獎準備了約一個月，共準備了60餘套毛毯，從內容設計到頒獎形式都做了細緻考慮。未來，學校也將繼續聽取學生意見，結合他們的實際需求進行最佳化，「學生喜歡什麼，我們就頒發什麼，這也是一種人性化的管理。」