我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

浙江一中學頒發「毛毯獎狀」學生直接把榮譽披身上

中國新聞組／北京6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
浙江嘉興平湖杭州灣實驗學校採用「毛毯獎狀」，目的是讓榮譽更加具象化、可感知，讓學生拿在手裡更有質感，帶回家後也能長久保存。（取材自經視直播）
浙江嘉興平湖杭州灣實驗學校採用「毛毯獎狀」，目的是讓榮譽更加具象化、可感知，讓學生拿在手裡更有質感，帶回家後也能長久保存。（取材自經視直播）

一則關於「披風毛毯獎狀」的影片日前引發網友注意，影片中，浙江嘉興平湖杭州灣實驗學校在頒獎典禮上，以特製的披風毛毯取代傳統紙質獎狀，頒發榮譽給學生。

光明網報導，該校江老師介紹，今年學校首次採用這項創意，目的是讓榮譽更加具象化、可感知，讓學生拿在手裡更有質感，帶回家後也能長久保存。 「毛毯像被子一樣，寓意『一輩子』。放在家裡客廳的沙發上，榮譽感更強；有的學生走出校門時直接披在身上，更添自豪感。」

江老師表示，這種獎勵形式深受學生喜愛，不僅提升了榮譽感，也讓家長能第一時間了解孩子獲得的成績，比傳統獎狀更實用。他也透露，除了近日在高三「百日誓師」大會上由校長頒發外，在開學典禮上，國中和高一高二的優秀學生也同樣獲得了這份特別的「毛毯獎狀」。

據報導，江老師說，學校團隊為這次頒獎準備了約一個月，共準備了60餘套毛毯，從內容設計到頒獎形式都做了細緻考慮。未來，學校也將繼續聽取學生意見，結合他們的實際需求進行最佳化，「學生喜歡什麼，我們就頒發什麼，這也是一種人性化的管理。」

世報陪您半世紀

上一則

現代神農嘗百草 湖南女大生上山採藥走紅 提醒一事別模仿

下一則

援滯留中東港人 港府爭阿聯酋加航班 約200人已安全離開

延伸閱讀

科學奧林匹克 天普市高中晉升州級賽

科學奧林匹克 天普市高中晉升州級賽
大紐約區華人教育基金會 獎學金開放申請

大紐約區華人教育基金會 獎學金開放申請
亞城台美學校歡慶元宵 師生同樂

亞城台美學校歡慶元宵 師生同樂
Franklin Academy隆重舉辦「2026新春酬謝晚會」

Franklin Academy隆重舉辦「2026新春酬謝晚會」

熱門新聞

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點