廣西男出差受困伊朗 全公司為他搶機票 曲線救援歸國
聽新聞
test
0:00 /0:00
28歲的廣西小夥黃勇鑫在伊朗出差時突遇戰火，原定航班取消，一度失聯六個小時；他所在廣州公司的20多名同事為了讓他順利回國，晝夜接力搶票規畫「曲線」歸國路線，定出「伊拉克→土耳其→吉隆坡→廣州」中轉，目前他已平安抵達土耳其。
綜合廣州日報、瀟湘晨報報導，黃勇鑫2月間前往伊朗、伊拉克等地工作，原定搭乘3月3日的航班從德黑蘭回廣州，沒想到美國和以色列向伊朗發動襲擊，黃勇鑫2月28日突然失聯了。
六個小時後，他終於報平安，並表示自己準備前往伊朗西北部城市大不里士，但隨後傳出大不里士已遭到轟炸。幸好黃勇鑫冷靜尋求外國友人幫忙，從伊朗陸路撤離至伊拉克避難，途中親歷車費飆漲、邊境檢查耗時五小時等困境。
得知黃勇鑫安全進入伊拉克，公司同事們懸著的心才稍稍放下。與此同時，一場跨越時差的「雲救援」迅速展開。
公司同事迅速為他規畫了一條「伊拉克→土耳其→吉隆坡→廣州」的路線，但他必須自己想辦法從伊拉克去土耳其，這條路只能坐汽車。後方同事則默契分工，一邊與他保持聯繫，一邊想盡辦法為他搶購後續機票。
之後，黃勇鑫花費了50美元購買從艾比爾到土耳其伊斯坦堡的大巴，路程需耗時30多個小時。後方搶票團隊反覆評估風險，避開衝突核心區，最後買了伊斯坦堡經吉隆坡轉機回廣州的機票，花費3700元人民幣。
從2月28日到3月2日，三天時間，忙著奔波的黃勇鑫只休息了12個小時。在抵達土耳其恢復通訊後，他第一時間在工作群裡報了平安，並隨時更新著自己的行程。
針對同事晝夜接力搶票規畫「曲線」歸國路線之舉，不少網友大讚，「不拋棄不放棄，這才是真正的團隊」、「有溫度的企業」、「職場情誼超越利益」，甚至有人問起該公司有沒有職缺。
上一則
比亞迪電動車扛下伊朗飛彈襲擊？ 網友驚呼：車燈還亮著
下一則