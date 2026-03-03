現代版「背影」...四川父悄悄買票上車送女一程 惹哭網友

我的頻道

中國新聞組╱北京3日電
「父親買了張哪兒也不去的車票，只是為了陪我走難走的那段路。」四川的范同學發在社交平台的這篇帖子引發諸多網友共鳴，截至目前，相關內容點讚量已突破10萬，無數網友被這份沉重又厚重的父愛深深打動。

極目新聞報導，范同學表示，2月27日，她從南充北站乘坐高鐵返回成都上學，因車站正在翻修，從檢票口到站台需步行十多分鐘，且路途有上坡，她獨自一人帶四個包和一個行李箱，行走十分艱難。

范同學說，父親將她送到進站口後便分開了，她獨自拖著行李艱難前行時，突然有人上前說「我來幫你拿」，她本以為是陌生路人，回頭卻發現竟是自己的父親。

原來，父親在進站口得知車站翻修、前往站台需步行十多分鐘後，擔心女兒行李太多行走不便，當即購買了一張前往遂寧的短途車票，憑票進站後追上女兒，又默默幫她扛起行李。

范同學回憶，當時父親並未多言，她自己則又驚又暖。父親接過行李箱，一路將她送上高鐵、放好行李後才說明緣由。

「我坐在那兒，看著車窗外他往回走的背影。他來的時候兩手空空，走的時候也兩手空空，卻幫我把最重的那段路扛了過去。」范同學在帖子中寫道。她說，自己和父親的性格都偏內斂，不擅長用言語表達愛意，習慣用行動傳遞關心。

這篇帖子引發無數網友共鳴。許多同樣在返校路上的學子表示「破防了」，有網友感嘆：「新時代《背影》，博主寫成這樣是要哭死誰」；有人分享自己父親默默做過的暖心小事；有人在高鐵站讀到帖子後感動到爆哭。

也有熱心網友在感動之餘，分享了自己的出行經驗，提到如果父母坐高鐵不太熟悉流程，或需要照顧，可以在車站服務台申請「送客到座」服務。該網友曾為帶年幼侄子外出的父母申請過，拿著臨時票將他們送到座位上。

據報導，鐵路客服人員表示，鐵路部門針對特殊旅客推出了「重點旅客服務」，為65歲以上單獨出行的老人、懷孕36周以上的孕婦、殘疾人或因病需要協助的旅客（需提供相關證明），以及盲人、聾啞人等提供進站、出站的協調服務。有的車站也有小紅帽提供收費的行李搬運服務。

