到縣府借廁所被嗆 豫男抗議後再被懟「把你當神敬？」

中國新聞組／北京28日電
內鄉縣農業農村局梁姓工作人員與王先生的聊天紀錄。(取材自中新周刊)
河南省內鄉縣居民王先生近日在社群平台發布影片稱，自己進入政府部門如廁時，遭值班人員出言不當，引發關注。

中國新聞周刊報導，王先生表示，2月14日8時許，他在縣城買菜後突感內急，看到「單位公廁，對外開放」指示牌指向內鄉縣農業農村局，遂進入院內主樓尋找洗手間。他稱，向一名從值班室走出的工作人員詢問廁所位置時，對方語氣不佳，稱「他說你眼睛瞎了嗎，不會看指示牌嗎？」、「你不會長眼睛看嗎？」等話語。王先生說自己高度近視，當天未配戴眼鏡，因急於如廁未當場理論，隨後自行找到衛生間。

如廁後，他希望就對方態度進行溝通，但未獲正面回應。王先生稱，離開時院門一度被關閉，他拿起手機拍攝後，對方又將門打開。影片中可見雙方發生言語爭執，王先生要求聯繫值班領導，現場未見其他人員出面協調。該工作人員多次說道，「你解沒解（手）」，當王先生提出其態度問題時，該工作人員回嗆「我還把你當神敬嘞」、「你今是閒著沒事了」。

當日，王先生撥打南陽市12345政務服務熱線反映情況。2月26日，一名自稱內鄉縣農業農村局梁姓工作人員致電了解經過。通話錄音顯示，王先生詢問涉事者身分並要求依規處理、出具書面答覆，對方表示需按程序辦理，並稱值班人員反映當時雙方均有情緒。對方亦請王先生提供現場影片與訴求材料，並表示已向領導反映。

王先生表示，他的訴求包括涉事人員道歉，以及部門出具書面處理結果並公開說明。截至發稿前，他稱除2月26日通話外，尚未收到進一步回覆。

記者多次聯繫梁姓工作人員未果。內鄉縣農業農村局工作人員回應稱，此事已調查處理，但具體情況需依程序查詢。

公開資料顯示，內鄉縣曾推動「共享廁所」措施，部分臨街機關單位對外開放內部廁所，以便利民眾。

公廁對外開放使用的指示牌。(視頻截圖)
河南

