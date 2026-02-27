不甩「無底線黑哨」 中國男籃15分大逆轉、打敗日本

2月26日，在日本沖繩舉行的2027年國際籃聯籃球世界盃亞洲區預選賽第一階段B組比賽中，中國隊對陣日本隊。中國隊球員廖三寧（右）在比賽中上籃。（新華社）

26日晚，2027年國際籃聯（FIBA）籃球世界盃 亞洲區外圍賽第二窗口期焦點戰在日本 的沖繩舉行。客場比賽的中國男籃在上半場落後14分的被動局面下，下半場上演絕地反擊，完成15分大逆轉，5打8依然拿下比賽，最終以87：80逆轉擊敗日本隊，拿下本次世盃外首勝及爭取小組賽出線的重要勝利。這場賽事中，胡金秋「封神」，10投9中高效砍下全場最高的20分12籃板。此外，裁判吹罰引發爭議，「日本主場哨」等詞條也登上微博 熱搜榜。

目前小組賽頭三輪戰罷，中國國籃戰績是1勝2負。觀察者網報導，2月26日，中國男籃在日本沖繩客場迎來與日本男籃的世預賽生死戰。上半場結束，中國男籃33-47落後。下半場，中國隊加強防守，奮起直追，將比分差距不斷縮小，三節戰罷，中國隊以58-56領先。

末節決戰，中國隊延續了第三節的出色狀態，內外火力全開一直保持領先，但此後趙睿五犯離場，關鍵時刻，胡金秋挺身而出，連續內線得手，此後中國隊牢牢掌控場上局勢，最終中國男籃在半場落後14分的情況下實現逆轉，以87-80戰勝日本隊，取得世預賽首場勝利。

但在這場比賽中，日本主場裁判的多次爭議判罰引發軒然大波，尤其在第四節連續吹罰中國男籃犯規，包括趙睿被吹進攻犯規致5犯離場、主帥郭士強因抗議反遭技術犯規，到了比賽最後30秒，企圖為日本隊製造追分機會。最終，中國男籃頂住壓力，以87-80守住勝果。

2月26日，中國隊球員胡金秋在比賽中扣籃。（新華社）

賽後，「日本主場哨」等詞條登上微博熱搜榜，許多球迷和博主直指其為「無底線黑哨」。

在直播中，解說楊毅直言道，「放眼國際籃聯歷史，這場比賽也是（判罰）無法無天的一場比賽。」

知名解說員韓喬生也在賽後發文：裁判是真加戲啊！最後一分鐘為日本隊開始操作，奈何中國男籃優勢明顯，很難靠吹罰幫到什麼忙，客場87-80逆轉日本。咱們這邊還是老毛病，慢熱！第一節的表現，讓人都沒眼看，好在第二節開始拾起進攻，第三節又加強防守，最終在第四節的激戰中，中國隊憑藉出色發揮在最多落後15分的情況下完成大逆轉。

賽後，郭士強說：「上半場隊員還是打得有些拘束，上半場的防守執行力有一點折扣，這兩點導致上半場大比分落後。但經過中場，我在休息室跟大家強調，第一點，相信隊友，相信每個人，相信中國男籃這個團隊，中國男籃是一支有傳統的優秀的隊伍；第二點，必須要把防守做好，針對對方的特點，控制好對方的特點，這兩點是非常重要的，下半場，中國男籃的小伙子們做到了。」