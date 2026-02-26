寶馬頂21隻鵝鴨兜風800公里 網友接力喊「到哪了」答案溫馨

我的頻道

中國新聞組／北京26日電
張先生車頂載著21隻雞鴨鵝，行駛800多公里。（取材自神州新聞）
張先生車頂載著21隻雞鴨鵝，行駛800多公里。（取材自神州新聞）

廣西博白的張先生23日開著寶馬車，車頂載著21隻雞鴨鵝，行駛800多公里、耗時20多小時返回廣東。由於車頂上的大鵝一路兜風太顯目了，張先生一路被網友拍下視頻，「這是他嗎？到目的地了嗎？」一路接力報告行程。

張先生車頂載著21隻雞鴨鵝，行駛800多公里。（取材自九派新聞）
張先生車頂載著21隻雞鴨鵝，行駛800多公里。（取材自九派新聞）
張先生車頂載著21隻雞鴨鵝，行駛800多公里。（取材自神州新聞）
張先生車頂載著21隻雞鴨鵝，行駛800多公里。（取材自神州新聞）

九派新聞報導，當事人張先生表示者，雞鴨鵝是爺爺奶奶特意為他準備的。爺爺說：「活著帶去能吃更久」。其中有17隻鵝、4隻雞鴨，一路上家禽叫聲不斷，特別「提神」，到家後全都活蹦亂跳。

由於返程路上有不少人想買他的雞鴨，他都拒絕了。張先生驕傲地說，大家羨慕的不是車和家禽，而是他被長輩疼愛的幸福，他準備挖魚塘把鵝養起來。

由於張先生車頂載鵝鴨的畫面太少見了，因此他一路上被網友拍下各種畫面，最後吸引媒體跟進報導，被笑稱是「看他上高速、下高速，然後上新聞」，還有網友說：「現在三觀都正了，以前都覺得這樣沒面子，現在大家都覺得是幸福」。

不少網友留言「你得有多幸福呀，除了有父母痛愛，還有奶奶爺爺的牽掛」、「長大了還有爺爺奶奶外公外婆的疼愛，好幸福，好羨慕」、「難怪說孩子走了家裡空落落」。也有人模仿大鵝的視角留言：「咱雖是畜生但也體驗了一次頂級的畜生之旅」、「鵝都坐上寶馬了，我都沒坐過寶馬」。

張先生車頂載著21隻雞鴨鵝，行駛800多公里。（取材自點時新聞）
張先生車頂載著21隻雞鴨鵝，行駛800多公里。（取材自點時新聞）

