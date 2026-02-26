寶馬頂21隻鵝鴨兜風800公里 網友接力喊「到哪了」答案溫馨

張先生車頂載著21隻雞鴨鵝，行駛800多公里。（取材自神州新聞）

廣西博白的張先生23日開著寶馬車，車頂載著21隻雞鴨鵝，行駛800多公里、耗時20多小時返回廣東。由於車頂上的大鵝一路兜風太顯目了，張先生一路被網友拍下視頻，「這是他嗎？到目的地了嗎？」一路接力報告行程。

張先生車頂載著21隻雞鴨鵝，行駛800多公里。（取材自九派新聞） 張先生車頂載著21隻雞鴨鵝，行駛800多公里。（取材自神州新聞）

九派新聞報導，當事人張先生表示者，雞鴨鵝是爺爺奶奶特意為他準備的。爺爺說：「活著帶去能吃更久」。其中有17隻鵝、4隻雞鴨，一路上家禽叫聲不斷，特別「提神」，到家後全都活蹦亂跳。

由於返程路上有不少人想買他的雞鴨，他都拒絕了。張先生驕傲地說，大家羨慕的不是車和家禽，而是他被長輩疼愛的幸福，他準備挖魚塘把鵝養起來。

由於張先生車頂載鵝鴨的畫面太少見了，因此他一路上被網友拍下各種畫面，最後吸引媒體跟進報導，被笑稱是「看他上高速、下高速，然後上新聞」，還有網友說：「現在三觀都正了，以前都覺得這樣沒面子，現在大家都覺得是幸福」。