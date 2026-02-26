沒有博彩、不能下注…停擺近30年 廣州10月底重啟賽馬

1999年因為賭博問題被叫停的廣州賽馬運動，將於10月31日在從化馬場重啟。（中新社）

停擺近30年、因為賭博問題被叫停的廣州賽馬運動，將於10月31日在從化馬場重啟，不過沒有博彩，不能下注。

據界面新聞報導，位於廣州的從化馬場將於10月31日開始舉辦常規性的國際標準速度賽馬賽事，這將是中國首次定期舉行的國際水準純血馬賽事。

從化馬場隸屬香港 賽馬會，是中國規模最大、標準最高的馬場，擁有4條跑道、12棟馬房、馬醫院、馬泳池等設施，最多可容納超過1100匹賽馬同時馴養。目前，投資人民幣40億元（約新台幣182億元）的從化馬場二期工程已完工，可容納9500人的大看台也已竣工。

報導稱，從化馬場賽事將沿用與香港同樣的標準，由世界一流練馬師訓練的賽駒，搭檔國際頂尖騎師出賽，並根據國際標準賽事規則和監管機制進行。

報導提到，廣州市「十五五」規劃建議提出，「深化穗港馬產業合作，構建賽馬產業經濟圈」。

在1990年代，廣州曾發展出如火如荼的賽馬運動。1993年1月，廣州舉辦了第一場賽馬，比賽設置投注環節，首場比賽投注額就達60萬元。鼎盛時期，廣州賽馬發展到一周三賽，投注額最多超過1200萬元。從1993年至1999年，廣州賽馬開跑近七年，共舉行757場賽馬。

不過，因為難以擺脫博彩性質、非法投注等問題，廣州賽馬活動1999年被叫停。

2019年2月推出的「粵港澳大灣區 發展規畫綱要」提出，推進粵港澳大灣區馬匹運動及相關產業發展。廣州市圍繞從化馬場積極布局馬產業，積極籌備常態化賽馬。根據安排，2026年10月底開始，從化馬場將常態化舉行世界級的賽馬賽事。

報導說，香港賽馬與博彩掛鉤，博彩市場是港府 財政收入的來源之一，但是廣州並不會簡單複製這一模式。接近政府方面人士說，從化馬場賽事會定位為演示性賽事，「沒有博彩、不能下注」。