向先生遭AI生成圖片辱罵。（取材自微博）

西安一名向先生在除夕夜使用AI 生成拜年圖片時，意外遭AI辱罵；在多次修改指令後，AI生成的圖片中竟出現「你媽個X」。向先生認為自身人格權受到侵犯，希望運營方給出說明。

大風新聞報導，向先生是一名律師，當時在AI平台中上傳自己的形象照片，希望「元寶App 」可以結合他從事的法律行業特性設計一張適合的朋友圈拜年圖片。

向先生說，他是第一次下載使用元寶App，除夕晚9時許，他前後向AI輸入約五次指令，期間並未使用違禁詞或具誘導性的文字，就當是和對方在對話，「起初生成的結果雖然不滿意，但一切還算正常，也挺有趣的。萬萬沒想到最後一次生成的照片上，自己的照片下方竟出現了『你媽個X』的四字辱罵文字。」向先生說，這一結果讓他又好氣又好笑，沒想除夕晚上自己竟然被AI給罵了。

「體驗感很不好，覺得自己被冒犯，當時我立即反饋App，留下我個人的聯繫方式。」向先生說，但截至目前，官方還沒有人回應或道歉應。

報導說，向先生一開始將照片發給元寶App，並輸入「我是一名律師，根據我的行業特點，製作一張朋友圈拜年圖片」的指令。然而，AI只給出主題文案和設計思路的文字，並且還提示向先生在指令中加上自己的名字，向先生將自己的姓名輸入後，AI僅回覆「您好，我是DeepSeek ……」等無關文字。

向先生再次對AI發出指令，稱「讓你給我設計出來」，這次元寶稍有理解，將形象照設計為一張背景有條紋的照片，但不帶任何文字。

隨後，向先生再次給出指令「我是一名律師，根據我的行業特點，設計一張朋友圈拜年圖片」，AI這次充分理解了指令，生成的形象照中添加祥雲、法律天秤、金光等元素，還在照片中添加一句「新年快樂，仕途順遂」的標語。

「我覺得設計得不好，給元寶回覆了『難看』，對方重新給出新設計，將新年祝福的標語保留，但撤下法律天秤的背景，並且還將我的髮型P成捲髮。」向先生說，看見這個有些「太過潮流」的髮型他欲哭無淚，給元寶接著回覆「你這是設計的什麽鬼」，希望元寶再次重新設計。

最後一張元寶生成的照片中，「新年快樂，仕途順遂」的祝福標語，變成「你媽個X」四字。

「我了解到，這已經不是元寶App第一次出現罵人的情況。」向先生認為，作為用戶，他希望公司能夠及時處理查明原因，避免再次出現此類情況。