我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

雷軍：未來5年 小米重點攻堅晶片、AI、作業系統等技術

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
小米集團董事長雷軍雷軍公布新一代SU7全新顏色「赤霞紅」。（取材自雷軍微博）
小米集團董事長雷軍雷軍公布新一代SU7全新顏色「赤霞紅」。（取材自雷軍微博）

小米集團董事長雷軍表示，小米的目標與「十五五」規畫精神高度契合；作為科技公司，小米計畫未來五年重點攻堅晶片、人工智慧（AI）、操作系統等底層核心技術，向著成為全球硬核科技公司的目標不斷努力。

此外，雷軍在微博發文公布，新一代SU7全新顏色「赤霞紅」。雷軍表示，相信新一代SU7依然是一輛值得期待的Dream Car（夢想之車），新一代SU7一定會給小米帶來馬年開門紅。

北京日報報導，雷軍指出，過去五年，小米邁入「硬核科技」的深水區，投入千億研發，實現了底層核心技術突破，「人車家全生態」正式閉環。2025年恰逢小米創辦15周年，企業在自研晶片等核心技術領域實現突破。

面對新一輪產業變革浪潮，他認為，民營企業發展要與國家同頻共振，緊跟高質量發展戰略，立足實業、聚焦主業、堅持創新，才能持續穩健發展。隨著高質量發展的深入，產業高端化、智慧化、綠色化趨勢已然形成。作為民營企業，要敢於堅持長期主義，抓住產業變革的浪潮。

談及民營科技企業如何致力新興產業、未來產業，雷軍強調要堅持以技術為本，持續深耕關鍵領域核心技術，並加速創新成果的應用和落地。

他稱，民企最大的優勢就是離市場近、離用戶近，反應速度快，能把新技術快速應用到真實場景中，形成可複製的產品和解決方案。把單點的技術突破變成系統的應用能力，在技術研發、成果轉化、產品落地等環節持續打磨到極致，讓創新真正轉化為生產力。

雷軍先前透露，初代SU7正式停產，新一代小米電動車SU7預計在4月上市，目前正改造生產線，為新一代小米SU7的量產做準備。

世報陪您半世紀

小米 雷軍 電動車

上一則

內蒙6旬繼父強吻摟腰10歲女童 親媽竟稱「家庭玩笑」

延伸閱讀

台積電成勝負手 Google與Nvidia的晶片戰攻防拆解

台積電成勝負手 Google與Nvidia的晶片戰攻防拆解
WSJ：蘋果藉協助台積電環球晶 促晶片製造回流美國

WSJ：蘋果藉協助台積電環球晶 促晶片製造回流美國
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
晶片需求暢旺 南韓出口添柴火 帶動韓股創高

晶片需求暢旺 南韓出口添柴火 帶動韓股創高

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金