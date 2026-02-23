我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒：安德魯隨扈 曾為艾普斯坦紐約寓所晚宴維安

冬奧／繼范斯之後 貝森特批谷愛凌倒向中「美待她不薄」

中國博主稱台灣年終獎羨煞人 網友喊：你那邊還缺人嗎

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
B站「奇點涼風吹」博主分享台灣多家企業今年年終獎金發放情況，引發許多中國網友關注並留言評論。（取材自X平台@李老師不是你老師）
B站「奇點涼風吹」博主分享台灣多家企業今年年終獎金發放情況，引發許多中國網友關注並留言評論。（取材自X平台@李老師不是你老師）

中國一名博主近日公布台灣各行各業今年的年終獎稱：鴻海拿出6800萬（人民幣，下同）給員工抽獎、聯發科拿出25.7億發年終獎、台積電總獎金池約464億。此外，醫療、餐飲、金融和航空業也都給員工發了豐厚的年終獎金。對此，有中國網友評論：「你那邊還缺人嗎？扛不住了，準備入手皮划艇去台灣！」

B站「奇點涼風吹」博主列舉多家台灣企業今年的年終獎金和尾牙抽獎情況並稱：一句話，今年的台企發獎金，已經不是發不發的問題了，而是發多少才能不被罵。他們邏輯很簡單，「賺得多就發得多！」

對此中國網友紛紛表示：「你那邊還缺人嗎？」「扛不住了，我準備入手皮划艇去台灣！」「這影片不利於團結！」「我們大河南給環衛工發了六個饅頭」「我們每人兩元不到，關鍵迄今還沒收到」。

還有網友評論：「人比人氣死人，這才是好企業，賺了錢不忘員工！」「所以他們才幸福和幸運！」「我們連冬天取暖費不給了，年終想都不敢想」「太氣人了，一定要解放台灣！」

社交媒體X上，「李老師不是你老師」轉發了這段影音，網友留言道： 「台灣天量發獎金，中國普遍玩久欠薪，一個種族兩種制度，民眾冰火兩重天！」 「中國人就偷著樂吧！」「嚇哭了！」

世報陪您半世紀

台積電 河南 鴻海

上一則

川普關稅遭判違法 中商務部：敦促美國取消關單邊關稅

延伸閱讀

華人博主在紐西蘭開直播 突遭圍毆搶劫

華人博主在紐西蘭開直播 突遭圍毆搶劫
「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦

「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦
「被狗坑了」…邊牧半夜網購100個燈籠 家裡成大唐不夜城

「被狗坑了」…邊牧半夜網購100個燈籠 家裡成大唐不夜城
紐約長島市地鐵站 男子無端被牛奶箱擊中面部

紐約長島市地鐵站 男子無端被牛奶箱擊中面部

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人