泡泡瑪特推新IP 上一款只賣800件 挨批「平平無奇的醜」

中國新聞組／北京23日電
泡泡瑪特推出的「Supertutu」評價兩極。（取材自觀察者網）
近日泡泡瑪特推出了全新IP「放學後的Merodi」，圍繞校園和青春主題設計，但距離上一個新IP「Supertutu」僅兩個多月，顯示泡泡瑪特IP發布已進入「快車道」，但市場是否照單全收，仍待觀察。

觀察者網報導，泡泡瑪特2025年12月才推出以粉嫩配色、萌系兔耳為特色的新IP Supertutu，但這系列IP評價兩極，銷售也不甚理想。根據高盛在2026年1月發布的行業追蹤報告，Supertutu首發系列在天貓銷量僅超過500件。據了解，截至2月22日，該系列在天貓旗艦店的累計銷量約為800件。

在社交媒體上，Supertutu的評價更是兩極，支持者稱讚「可愛到忍不住購買」、「可愛到心窩子」，但更多聲音直指其「土氣」、「審美疲勞」、「平平無奇的醜」、「毫無特色」。此外，還有大量網友指出，Supertutu的粉嫩配色、萌系兔耳、少女臉譜等元素，與市面泛濫的「治癒風」潮玩高度雷同。

為了擺脫Supertutu的銷售疲軟，近日泡泡瑪特推出全新IP「放學後的Merodi」，圍繞校園和青春主題設計，包含12個常規款和1個隱藏款，單個盲盒售價69元（人民幣，下同，約10美元），線上將在2月26日晚上10時發售，線下將在2月27日開賣。

泡泡瑪特推出全新IP「放學後的Merodi」。（取材自觀察者網）
「放學後的Merodi」火速上線，讓人看見泡泡瑪特擺脫對單一IP依賴的努力。從早期MOLLY獨撐大局，到如今THE MONSTERS（LABUBU）、SKULLPANDA、CRYBABY等13個IP營收破億，其中THE MONSTERS以48.1億元收入成為新晉「頂流」，而「星星人」加入僅一年便實現3.9億元營收，成為增長最快的新銳IP之一，也讓公司構建起穩固的「IP金字塔」。

報導指出，泡泡瑪特的「造星」能力已形成一套工業化體系：全球超過350名合作藝術家提供靈感，內部透過「篩選-測試-放大」機制快速判斷IP潛力，再輔以強大的渠道和供應鏈資源將其推至台前。但這種策略存在根本性矛盾：稀缺性是潮玩價值的核心，而快速量產恰恰在摧毀稀缺性。

面對同質化風險，泡泡瑪特將策略轉向「家族化」與「故事化」，透過構建IP宇宙來延長生命周期。LABUBU所在的THE MONSTERS系列正在引入ZIMOMO、MOKOKO等角色，類似迪士尼的達菲家族。與此同時，泡泡瑪特也為多個IP製作動畫短片，試圖通過內容加深與消費者的情感連接，一改此前對「無故事化」的追求。

報導稱，泡泡瑪特新推出的「放學後的Merodi」能否跳出同質化陷阱，仍有待市場檢驗。然而泡泡瑪特需要證明的不僅是能跑得多快，更是能跑得多遠。當「爆款焦慮」逐漸被「工業化造星」的能力消解，新的挑戰隨之而來——在速度與深度之間，如何找到微妙的平衡點。

泡泡瑪特 迪士尼 高盛

