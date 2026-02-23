湖北90外嫁女初六集體回娘家 最大86歲 網友為何吵翻？

90位外嫁女集體回村過年，引發網友論戰。（取材自極目新聞）

湖北陽新縣排市鎮下橋村春節 期間舉辦「周家姑娘回娘家」活動 ，全村迎接90位外嫁姑娘集體回娘家，其中年齡最大的86歲；她們說，「周家全村人的真情是娘家人給我們最珍貴的禮物」。不過這場活動卻讓網友吵翻，不少網友批評「外嫁女」稱謂涉性別歧視 ；選在農曆年初六「集體回娘家」而非傳統回門日的初二或初三，暴露「娘家容不下女兒過年」的潛規則。也有網友認為這就是回娘家聯誼，不用上綱到性別平等與傳統習俗爭議。

據極目新聞報導，這場活動是2月22日（年初六）上午在該村周氏文化禮堂前舉辦，現場鞭炮齊鳴，鑼鼓喧天，隆重迎接90位外嫁姑娘集體回娘家。

「周家姑娘回娘家」聯誼活動負責人周平柏表示，2025年中秋 節期間，有姑姐代表提出「集體回娘家」的初衷後，家族叔侄兄弟數月來精心籌備了這次春節聯誼活動。外嫁姑姐們雖遠嫁他鄉，卻始終心繫娘家，血脈情深。此次迎接她們集體回娘家，也是想讓「孝親敬老，睦鄰友好，團結奮進」的周氏精神代代相傳。這90位外嫁女中，最大的86歲，最小的26歲，有的還是從四川、河北等外省趕回來的。

「這次活動凝聚了周家全村人的力量，這份真情是娘家人給我們最珍貴的禮物」，姑姐代表周麗華說，在這場春宴裡，她見到了多年未見的小伙伴，真的激動無比。「還記得一起去洗澡、挖野菜、砍柴的日子嗎？從不覺得苦和累，因為和姐妹們在一起，做什麼都是高興的」，她說，當年的黃毛丫頭，如今都能撐起一個家。

不過隨著這場活動的相關報導上了微博熱搜，意外引發網友論戰。大量網友抨擊「外嫁女」稱謂隱含「嫁出去的女兒潑出去的水」的宗法意識；當事人稱這是「娘家最珍貴的禮物」，但網傳參與者需自籌資金，被質疑「回家要交錢買資格」，且活動選在農曆年初六舉辦，似暴露「娘家容不下女兒過年」的潛規則，並舉實例稱某些地區甚至要求外嫁女除夕住酒店。

支持者則認為這是鄉土文化的情感表達，強調「遠嫁不是別離，是多了一份牽掛」，呼籲關注活動傳遞的親情內核。

網友評論：「要是大年三十集體回來還能給你點個讚，初六回自己家過年是『最好的禮物』，哈哈哈」，「外嫁女除夕回娘家待到年初一，才叫回家過年，初六回不算。這種活動我參加過，還得交錢」，「都稱呼是『外嫁』了，這個村子的傳承就和她們無關了」，「都初六了，明明是『走親戚』，不是回家過年了吧」，「這是什麼值得宣傳的事嗎？又不是大年30到初一在家過」，「支持姐妹們回娘家過年」，「不收費，不搞噱頭，真情相聚的話點讚」。