金價飆升 中國結婚「五金」飆破人民幣10萬元大關

記者謝守真／即時報導
由於國際金價持續上漲，中國的結婚「五金」已經突破人民幣10萬元大關。（新華社）
國際金價持續上漲，加上春節婚慶忘記帶動需求，中國足金首飾價格重回每克1500元以上（人民幣，下同，約217美元），推升傳統婚俗必備的「五金」（金耳環、金手鐲、金項鍊、金戒指和金吊墜或金腳鐲）成本。中國多地金店店家表示，整套五金價格已突破人民幣10萬元。

財聯社指，2月21日，當日現貨黃金價格重回5100美元/盎司，中國境內黃金飾品價格亦同步上升。多家黃金品牌2月21日公布的境內足金首飾價格漲回至人民幣1500元上方。其中，周大福報價1545元/克，較前一日每克上漲46元；週六福報1540元/克，較上一日上漲46元；周生生報1550元/克，較上一日上漲48元。

湖南長沙蔡鍔中路中國黃金店店長高先生表示，今年春節黃金價格達1588元/克，「現在五金至少10萬」。他提到，門市6克以下的套鏈銷量較好，約5000元左右，「大家還是能接受」。

結婚五金是中國傳統婚俗中不可或缺的黃金飾品組合，通常總克數多在50克至80克之間，也有部分地區簡化為三金（金項鍊、金耳環和金戒指）。廣州廣播電視台提到，春節期間，中國婚慶市場迎來旺季，百貨公司黃金專櫃春節假期銷售旺盛，其中金手鐲尤其搶手，銷量較平時增幅約三成。

報導稱，即便金價高企，消費熱情依然不減。東山百貨大樓副經理鐘子然稱，大年初二便有消費者一次性花費逾人民幣12萬元購買多款金飾。農曆新年前三天，商場金飾銷售額同比上升約23%，飾金銷量更是翻倍增長。

另，黃金飾品兼具節日與投資屬性。有金店店員稱，消費者購金熱情不減，有單筆消費近人民幣8萬元。廣州天河商圈出現小克重、設計感強的文創「輕金」飾品受年輕人歡迎，不少「95後」除了自用，也將其作為新年禮物贈親友。此外，「馬上發財」「馬上有錢」的金飾及0.2克金箔盲盒產品亦熱銷。

然而，五金價格飆升也使部分年輕人望而卻步。大象新聞提到，部分準新人消費者轉向二手平台租賃三金或五金仿製飾品。一套租賃價格約人民幣80至150元，押金約200元。租賃平台「租某俠」提供足金手鐲等，7天租金約800元，可按當天批發價買斷租賃金飾。

在投資市場，齊魯晚報指，1月，多家大行及股份制銀行密集發布貴金屬投資風險提示，部分銀行調整積存金起購額，上海黃金交易所亦暫停部分回購業務。瑞銀報告預測，3月、6月、9月金價或觸及每盎司6200美元，但中期可能回落至每盎司5900美元。

