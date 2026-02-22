我的頻道

紐約法拉盛農曆新年遊行 華人帶娃體驗年味 也出現示威聲浪

曼達尼擬增副市長 設社區安全局

坐60米高懸崖壁喝咖啡 福建咖啡店暴紅 客人須綁安全繩

中國新聞組／北京22日電
福建一處懸崖咖啡店走紅，不少遊客春節挑戰打卡。（取材自極目新聞）

今年春節期間，位於福建省福州市連江縣的「古石崖壁咖啡」在網路爆紅。不少遊客專程前往打卡，在近乎垂直的崖壁上喝咖啡，體驗與眾不同的年節行程。

極目新聞報導，從網友分享的影片可見，顧客身繫安全帶，坐在固定於崖壁上的座位，腳下便是海面。有人沿著岩壁上的踏板緩步前行，移動至座位區，崖壁上還懸掛「古石咖啡」字樣布條，畫面相當吸睛。

一名體驗過的遊客表示，自己過去從未接觸過飛拉達，一開始站在岩壁上確實緊張，甚至雙腿發軟，但在教練陪同與多重安全繩索保護下，逐漸克服恐懼。她指出，身上會繫三條安全繩，踏板間距離不大，整體感受比想像中穩定，值得嘗試。

公開資料顯示，飛拉達（Via Ferrata）源自義大利語，意指岩壁探險，是在天然岩壁上架設鋼索、踏板與攀架等設施，讓一般民眾在安全裝備保護下完成攀登。古石崖壁咖啡結合此項目，推出崖降與春節限定橫渡體驗。業者表示，飛拉達每人398元人民幣（約58美元），橫渡體驗188元人民幣（約27美元），即使無攀岩經驗者也可參加，全程由專業教練陪同。崖壁座位高度約60公尺。

業者強調，體驗須提前預約，不開放自行攀登。教練除負責安全引導，也會協助拍照。顧客可先在店內選好咖啡，由工作人員製作完成後送至崖壁座位。費用包含保險、裝備租用及領隊服務，並不限停留時間，遊客可在崖壁上欣賞海景。

福建一處懸崖咖啡店走紅，不少遊客春節挑戰打卡。（取材自極目新聞）

