收假春運高峰 海南離島機票逼近萬元仍一票難求

農曆新年九天長假進入尾聲，返程高峰到來；每年春運 ，最受關注的海南離島機票 總是「一票難求」，海南人吳女士在杭州工作，春節 假期為了順利飛回杭州，她特地提前兩天結束假期返程，2月21日海口直飛杭州的機票最便宜就要4600元，23日三亞直飛杭州的經濟艙機票最便宜更是要9060元，而且已經基本售罄。

紅星新聞報導，每到農曆新年，海南作為冬季熱門的避寒旅遊目的地，遊客大增，受供需與離島交通方式顯示影響，機票出現供不應求的情況。根據第三方購票平台，2月23日（初七，春節假期最後一天），三亞直飛杭州經濟艙機票已基本售罄，當天最便宜的機票價格為9060元（不含稅），售票頁面顯示公務艙9.1折折扣；其餘幾趟直飛航班只剩全價公務艙機票，票價近萬元（不含稅）。出行平台「航班管家」顯示，未來一周海南島離島機票均價2141.5元，按年增6.7%。

「今年機票價格真貴，初七初八從海南返程的機票更貴。」在海南旅遊的呂女士年前就規畫好行程，11月份就買好從杭州飛海南的機票，價格不算貴，1600元拿下。由於她的父母是開車去海南，返程時一家人打算自駕，也就沒有了買票的煩惱。

隨著春節假期過半，海南出島交通將迎來返程高峰。目前，機票、輪渡車票均已出現緊張態勢，其中部分航線機票經濟艙告急，只剩下少量的公務艙。

另據澎湃新聞報導，海南機場表示，返程出行最高峰預計在23日年初七，全省單日航空旅客量將突破23.2萬。據悉，航司已在海南春運加班超2000架次，預計增加60萬座位，春運40天開放座位超過1000萬個，較2025年增加一成。此外，針對返程高峰，民航局專門批准了第二批加班，針對上海、北京、成都、福州、深圳等熱門目的地。初五至初七，海南往返北京、上海的航班每日均超過100架次。

鐵路公路昨迎來返程客流高峰，國鐵集團消息，全國鐵路當天預計發送旅客1680萬人次，計畫加開客運列車2052列。昨日預計74萬人次乘火車抵京。央視新聞報導，昨日全國公路車流量顯著成長，回程車流增多，預計高速公路車流量將超過6500萬輛。