我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

收假春運高峰 海南離島機票逼近萬元仍一票難求

中國新聞組╱北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

農曆新年九天長假進入尾聲，返程高峰到來；每年春運，最受關注的海南離島機票總是「一票難求」，海南人吳女士在杭州工作，春節假期為了順利飛回杭州，她特地提前兩天結束假期返程，2月21日海口直飛杭州的機票最便宜就要4600元，23日三亞直飛杭州的經濟艙機票最便宜更是要9060元，而且已經基本售罄。

紅星新聞報導，每到農曆新年，海南作為冬季熱門的避寒旅遊目的地，遊客大增，受供需與離島交通方式顯示影響，機票出現供不應求的情況。根據第三方購票平台，2月23日（初七，春節假期最後一天），三亞直飛杭州經濟艙機票已基本售罄，當天最便宜的機票價格為9060元（不含稅），售票頁面顯示公務艙9.1折折扣；其餘幾趟直飛航班只剩全價公務艙機票，票價近萬元（不含稅）。出行平台「航班管家」顯示，未來一周海南島離島機票均價2141.5元，按年增6.7%。

「今年機票價格真貴，初七初八從海南返程的機票更貴。」在海南旅遊的呂女士年前就規畫好行程，11月份就買好從杭州飛海南的機票，價格不算貴，1600元拿下。由於她的父母是開車去海南，返程時一家人打算自駕，也就沒有了買票的煩惱。

隨著春節假期過半，海南出島交通將迎來返程高峰。目前，機票、輪渡車票均已出現緊張態勢，其中部分航線機票經濟艙告急，只剩下少量的公務艙。

另據澎湃新聞報導，海南機場表示，返程出行最高峰預計在23日年初七，全省單日航空旅客量將突破23.2萬。據悉，航司已在海南春運加班超2000架次，預計增加60萬座位，春運40天開放座位超過1000萬個，較2025年增加一成。此外，針對返程高峰，民航局專門批准了第二批加班，針對上海、北京、成都、福州、深圳等熱門目的地。初五至初七，海南往返北京、上海的航班每日均超過100架次。

鐵路公路昨迎來返程客流高峰，國鐵集團消息，全國鐵路當天預計發送旅客1680萬人次，計畫加開客運列車2052列。昨日預計74萬人次乘火車抵京。央視新聞報導，昨日全國公路車流量顯著成長，回程車流增多，預計高速公路車流量將超過6500萬輛。

世報陪您半世紀

機票 春運 春節

上一則

美加徵15%全球關稅 港官：影響有限 體現香港避風港優勢

下一則

央視：日本建導彈群島「嚇阻」中方 傅聰：沒資格要求入常

延伸閱讀

「延禧攻略」吳謹言產女1年瘦回紙片人 零濾鏡和老公度假被捕獲

「延禧攻略」吳謹言產女1年瘦回紙片人 零濾鏡和老公度假被捕獲
「延禧攻略」吳謹言當媽1年 瘦回紙片人 零濾鏡和老公度假

「延禧攻略」吳謹言當媽1年 瘦回紙片人 零濾鏡和老公度假
外交僵局未解…中春運首周 中日航班量相比去年幾乎腰斬

外交僵局未解…中春運首周 中日航班量相比去年幾乎腰斬
外國人感受「春運」歸途情懷 美紀錄片導演也趕來了

外國人感受「春運」歸途情懷 美紀錄片導演也趕來了

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
中國近年來發現越來越多大型乃至超大型金礦。圖為AI合成示意圖。（取自百度）

中國近年為何發現越來越大的金礦？

2026-02-14 12:03
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30
圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我