「博物館裡過大年」 民眾遊西夏陵體驗沉浸式穿越

中國新聞組／北京21日電
遊客在銀川市西夏陵景區參與互動項目。(新華社)
遊客在銀川市西夏陵景區參與互動項目。(新華社)

馬年春節期間，寧夏銀川市賀蘭山下格外熱鬧。走進西夏陵博物館後數百米長的廊道，遊客彷彿穿越回千年前的西夏；身著各民族傳統服飾的「商賈」沿街叫賣，「麻魁」女兵英姿颯爽，西夏壁畫中的「飛天」在神祕煙霧與燈光中翩躚起舞…。

新華社報導，這是世界文化遺產西夏陵「第七屆博物館裡過大年」核心活動——「西夏樂集」沉浸式演藝現場。300米長的通道被打造成行進式場景，再現宋夏時期多民族共生、多元文化交融的鮮活圖景，給觀眾帶來邊走邊看、融入演出的沉浸式體驗。

報導指出，來自山西的遊客王飛帶著妻兒初次走進西夏陵，孩子們興奮地與演員扮演的歷史角色合影，體驗射箭、投壺等小遊戲，換得「銀票」後再從西夏「商賈」手中優惠買下糖葫蘆、西夏陵文創等。有遊客與身著回鶻服飾的女性角色對坐弈棋，還有孩童和身穿宋制漢服的角色玩猜拳、比賽背誦古詩詞。

「真像穿越了一樣，孩子們特別喜歡。我們一邊看表演，一邊給孩子講西夏的髮型、服飾、禮儀，讓神祕的西夏歷史變得鮮活起來。」王飛說，如今博物館有了科技和各類文化活動賦能，孩子能在趣味體驗中真正理解中華優秀傳統文化，春節也變得更加有意義。

除西夏陵博物館外，寧夏20餘家博物館春節期間推出80多場文化活動。從「只能看」到「可參與」，從靜態陳列到動態演繹——2026年春節，中國各地博物館正以全新姿態迎接如潮客流。

報導稱，在河南，鄭州商代都城遺址博物院推出沉浸式劇場「桑林祈雨」，讓觀眾「穿越」至商代參與祭祀儀式；內蒙古博物院推出「千年交融路」沉浸式導賞與「南茶北酪」互市貿易情景劇，讓遊客在角色扮演中感受古代草原與中原的貿易盛況。

科技手段的運用讓遊客更加身臨其境。青海省博物館推出VR沉浸式體驗，觀眾可「觸摸」歷史；國家海洋博物館的「未來海洋」數字化體驗，則帶遊客探索深海奧祕；西夏陵博物館的VR、XR項目，則能讓遊客「飛越」陵區、探祕地宮。

「以前春節期間，博物館常常很冷清，現在很多外地遊客春節來逛博物館。」銀川文旅集團西夏陵文化旅遊開發公司市場部部長陳曉旭說。

為應對春節假期客流高峰，河南40多家博物館、江蘇79家博物館實施延時開放，天津、寧夏等地部分博物館也推遲了閉館時間。

寧夏社會科學院古籍文獻研究所所長張萬靜認為，「博物館越來越受歡迎，是因為不再『高冷』。從VR技術到互動劇場，這些創新讓文物『活』了起來。」這種沉浸式的文化體驗，正成為中國人春節假期的新「標配」。

遊客在鄭州商代都城遺址博物院「國寶回家鄉——紀念鄭州商城發現70周年考古新發現展...
遊客在鄭州商代都城遺址博物院「國寶回家鄉——紀念鄭州商城發現70周年考古新發現展」上參觀杜嶺一號方鼎。(新華社)
遊客在銀川市西夏陵景區觀看「西夏樂集」。(新華社)
遊客在銀川市西夏陵景區觀看「西夏樂集」。(新華社)

春節 VR 河南

