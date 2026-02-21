河北女婿江西過年 滿桌全辣菜…大年初三只能吃泡麵

河北女婿到江西過年，面對滿桌辣菜，只能吃泡麵。（視頻截圖）

近日，一位河北女婿在江西過年的視頻引發熱議。視頻裡，餐桌上擺滿了地道的江西菜--辣椒炒肉、剁椒魚頭、小炒黃牛肉、辣椒炒蛋、甚至還有一盤純炒辣椒。紅通通一片，每一道菜裡辣椒都是主角。他舉著筷子愣在桌前，無從下筷的樣子，讓無數網友笑出了聲。

極目新聞報導，這位河北女婿是跟著妻子回江西老家過年的。出發前，妻子就跟他打過「預防針」--江西菜辣。他想，辣能有多辣？河北也有辣菜，炒菜放點辣椒，還能接受。結果真坐到了飯桌前，他才意識到問題的嚴重性。桌上的菜，沒有一道是不放辣椒的。就連炒青菜，裡面也撒了一把乾辣椒段。他想找點不辣的東西下飯，發現連湯裡都飄著紅油。餓是真餓，筷子卻遲遲落不下去。

岳母看他愣在那兒，趕緊熱情招呼：「嘗嘗這個，這個不辣，就放了一點辣椒。」他夾起一塊肉放進嘴裡，咀嚼兩下，瞬間感覺從舌尖辣到天靈蓋，眼淚差點飆出來。

一頓飯吃下來，他說的最多的話就是「辣辣辣」，手裡的水杯始終沒放下過。妻子在旁邊笑得直不起腰：「我們江西人的『不辣』，就是辣。真正的『一點都不辣』，才是微辣。」

後來妻子告訴他，這頓飯岳母已經手下留情了。真正的江西家常菜，辣椒比肉多，剁椒拌飯是日常。他只是「入門級」體驗，就已經扛不住。