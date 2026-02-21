我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普向霍楚保證 紐約不會有明州式ICE突襲

納蘇郡警助ICE執法 紐約州法院裁定合法

河北女婿江西過年 滿桌全辣菜…大年初三只能吃泡麵

中國新聞組／北京21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
河北女婿到江西過年，面對滿桌辣菜，只能吃泡麵。（視頻截圖）
河北女婿到江西過年，面對滿桌辣菜，只能吃泡麵。（視頻截圖）

近日，一位河北女婿在江西過年的視頻引發熱議。視頻裡，餐桌上擺滿了地道的江西菜--辣椒炒肉、剁椒魚頭、小炒黃牛肉、辣椒炒蛋、甚至還有一盤純炒辣椒。紅通通一片，每一道菜裡辣椒都是主角。他舉著筷子愣在桌前，無從下筷的樣子，讓無數網友笑出了聲。

▲ 影片來源：youtube平台@gerac-ud7np（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

極目新聞報導，這位河北女婿是跟著妻子回江西老家過年的。出發前，妻子就跟他打過「預防針」--江西菜辣。他想，辣能有多辣？河北也有辣菜，炒菜放點辣椒，還能接受。結果真坐到了飯桌前，他才意識到問題的嚴重性。桌上的菜，沒有一道是不放辣椒的。就連炒青菜，裡面也撒了一把乾辣椒段。他想找點不辣的東西下飯，發現連湯裡都飄著紅油。餓是真餓，筷子卻遲遲落不下去。

岳母看他愣在那兒，趕緊熱情招呼：「嘗嘗這個，這個不辣，就放了一點辣椒。」他夾起一塊肉放進嘴裡，咀嚼兩下，瞬間感覺從舌尖辣到天靈蓋，眼淚差點飆出來。

一頓飯吃下來，他說的最多的話就是「辣辣辣」，手裡的水杯始終沒放下過。妻子在旁邊笑得直不起腰：「我們江西人的『不辣』，就是辣。真正的『一點都不辣』，才是微辣。」

後來妻子告訴他，這頓飯岳母已經手下留情了。真正的江西家常菜，辣椒比肉多，剁椒拌飯是日常。他只是「入門級」體驗，就已經扛不住。

世報陪您半世紀

上一則

衡陽鎮政府辦相親大會 女村支書和同村青年一見鍾情

下一則

河南52歲男打麻將連續自摸 笑聲還沒停 突栽倒牌桌前

延伸閱讀

大鐵鍋燒水…杭州外地女婿難接受「鍋浴」：好像燉自己

大鐵鍋燒水…杭州外地女婿難接受「鍋浴」：好像燉自己
吃膩泡麵原味 加一常見醬料湯頭瞬間升級

吃膩泡麵原味 加一常見醬料湯頭瞬間升級
韓劇、綜藝角色都在吃 全球瘋南韓泡麵 擄獲美中消費者

韓劇、綜藝角色都在吃 全球瘋南韓泡麵 擄獲美中消費者
河北外事辦訪美行程經洛 南加商會共敘美中情誼

河北外事辦訪美行程經洛 南加商會共敘美中情誼

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
中國近年來發現越來越多大型乃至超大型金礦。圖為AI合成示意圖。（取自百度）

中國近年為何發現越來越大的金礦？

2026-02-14 12:03
圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30

超人氣

更多 >
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
冬奧╱比賽驚見手機飛出…滑雪賽為啥非得帶手機？

冬奧╱比賽驚見手機飛出…滑雪賽為啥非得帶手機？
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」