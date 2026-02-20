俄外交官憶首次北京過年 放鞭炮點燃草地 多人衝來滅火

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃接受採訪。（視頻截圖）

俄羅斯 外交部發言人扎哈羅娃6歲時就跟著當外交官的父親來到北京，在中國生活了很多年。扎哈羅娃日前在莫斯科的中國春節 系列慶祝活動開幕式上，接受總台專訪時，回憶起了她第一次在北京過年時的情景。她說，當年不知道怎麼放鞭炮，在冬日裡乾枯的草地上點燃了鞭炮，結果把草地給點著了，好多人幫忙滅火。

央視新聞報導，扎哈羅娃說，第一次過春節就搞得一團糟，但這反而成了一個很好的教訓，讓她明白，必須深入了解傳統，必須珍視傳統。這樣的童年經歷也讓她愛上了中國傳統文化，她的博士論文就以「中國人如何過年」為題，把童年的中國記憶寫成了學術研究。

「我祝大家春節愉快、萬事如意、馬年吉祥」，馬年新春之際，扎哈羅娃用中文向中國人民送上新春祝福。

專訪中，扎哈羅娃還介紹了她對於中國春節的研究以及她最喜歡在春節時吃的食物。「我講一個祕密，這是祕密，千萬別告訴別人，我只告訴你們和你們的觀眾。就在剛才，我爸爸（他也是個漢學家）打電話說，他已經點好了中國外賣。所以，等我們紅場這裡辦完春節活動，我就要趕回家，我們一家人也要聚在一起，慶祝中國春節的到來，到時候桌上會擺滿各種各樣的美食。」

「中國人通常講究桌上一定要有餃子 ，我們家的菜品很豐富，也有餃子。我個人特別喜歡咕咾肉、魚香肉絲。還有我特別喜歡，在莫斯科很難找到的，很少有地方賣的，煮的花生米。」她說。

此前報導指出，扎哈羅娃出生在一個外交世家，父母都是外交官。父親弗拉基米爾·尤裡耶維奇·扎哈羅夫是個漢學家，1980年至1993年在蘇聯（1991年解體後為俄羅斯）駐北京大使館擔任秘書。

當時，暱稱「小瑪莎」的扎哈羅娃跟隨父母一起來到北京，她的童年就是在北京的學校、胡同、公園中度過的。在學校裡，小瑪莎學習刻苦，能講一口流利的北京話，對中國文化也產生了濃厚的興趣。中學畢業後，小瑪莎隨父母返回莫斯科，考進了莫斯科國際關系學院國際新聞系，攻讀東方學和新聞學專業。

據報導，扎哈羅娃2015年被正式擢升為外交部新聞局第一發言人，這也是俄外交部史上首次由女性擔任這一職務。從上任外交部發言人以來，扎哈羅娃就將記者會視作「外交戰場」，在這裡和政治敵人正面硬剛，也讓她成了西方頭疼的女人。

對於扎哈羅娃這種天不怕地不怕的性格，喜歡的人直呼過癮，討厭的人會稱其為「普京的宣傳機器」。很多西方政客和機構在發洩對俄羅斯不滿情緒之後，都在扎哈羅娃這裡吃了癟。扎哈羅娃的犀利言辭既充滿挑戰，也蘊含警告，而且還彰顯著不屑和不屈，有媒體甚至稱她是「俄羅斯最讓西方恐懼的女人」。