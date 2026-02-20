我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉美賢花滑奪冠：我的人生沒有任何怨言

紐約法拉盛中心攤販增 商改區憂商圈承壓 、民代籲強化執法

俄外交官憶首次北京過年 放鞭炮點燃草地 多人衝來滅火

中國新聞組／北京20日電
俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃接受採訪。（視頻截圖）
俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃接受採訪。（視頻截圖）

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃6歲時就跟著當外交官的父親來到北京，在中國生活了很多年。扎哈羅娃日前在莫斯科的中國春節系列慶祝活動開幕式上，接受總台專訪時，回憶起了她第一次在北京過年時的情景。她說，當年不知道怎麼放鞭炮，在冬日裡乾枯的草地上點燃了鞭炮，結果把草地給點著了，好多人幫忙滅火。

央視新聞報導，扎哈羅娃說，第一次過春節就搞得一團糟，但這反而成了一個很好的教訓，讓她明白，必須深入了解傳統，必須珍視傳統。這樣的童年經歷也讓她愛上了中國傳統文化，她的博士論文就以「中國人如何過年」為題，把童年的中國記憶寫成了學術研究。

「我祝大家春節愉快、萬事如意、馬年吉祥」，馬年新春之際，扎哈羅娃用中文向中國人民送上新春祝福。

專訪中，扎哈羅娃還介紹了她對於中國春節的研究以及她最喜歡在春節時吃的食物。「我講一個祕密，這是祕密，千萬別告訴別人，我只告訴你們和你們的觀眾。就在剛才，我爸爸（他也是個漢學家）打電話說，他已經點好了中國外賣。所以，等我們紅場這裡辦完春節活動，我就要趕回家，我們一家人也要聚在一起，慶祝中國春節的到來，到時候桌上會擺滿各種各樣的美食。」

「中國人通常講究桌上一定要有餃子，我們家的菜品很豐富，也有餃子。我個人特別喜歡咕咾肉、魚香肉絲。還有我特別喜歡，在莫斯科很難找到的，很少有地方賣的，煮的花生米。」她說。

此前報導指出，扎哈羅娃出生在一個外交世家，父母都是外交官。父親弗拉基米爾·尤裡耶維奇·扎哈羅夫是個漢學家，1980年至1993年在蘇聯（1991年解體後為俄羅斯）駐北京大使館擔任秘書。

當時，暱稱「小瑪莎」的扎哈羅娃跟隨父母一起來到北京，她的童年就是在北京的學校、胡同、公園中度過的。在學校裡，小瑪莎學習刻苦，能講一口流利的北京話，對中國文化也產生了濃厚的興趣。中學畢業後，小瑪莎隨父母返回莫斯科，考進了莫斯科國際關系學院國際新聞系，攻讀東方學和新聞學專業。

據報導，扎哈羅娃2015年被正式擢升為外交部新聞局第一發言人，這也是俄外交部史上首次由女性擔任這一職務。從上任外交部發言人以來，扎哈羅娃就將記者會視作「外交戰場」，在這裡和政治敵人正面硬剛，也讓她成了西方頭疼的女人。

對於扎哈羅娃這種天不怕地不怕的性格，喜歡的人直呼過癮，討厭的人會稱其為「普京的宣傳機器」。很多西方政客和機構在發洩對俄羅斯不滿情緒之後，都在扎哈羅娃這裡吃了癟。扎哈羅娃的犀利言辭既充滿挑戰，也蘊含警告，而且還彰顯著不屑和不屈，有媒體甚至稱她是「俄羅斯最讓西方恐懼的女人」。

世報陪您半世紀

春節 俄羅斯 餃子

上一則

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

下一則

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

延伸閱讀

法國1萬人村莊連10年自費過春節 武術團負責籌辦

法國1萬人村莊連10年自費過春節 武術團負責籌辦
春節期間美食多很難瘦 中醫師教去油解膩

春節期間美食多很難瘦 中醫師教去油解膩
路透：促成俄烏協議美國樂觀 歐洲不看好今年實現

路透：促成俄烏協議美國樂觀 歐洲不看好今年實現
梅爾茨訪北京前表態：尋求建立戰略夥伴關係

梅爾茨訪北京前表態：尋求建立戰略夥伴關係

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
中國近年來發現越來越多大型乃至超大型金礦。圖為AI合成示意圖。（取自百度）

中國近年為何發現越來越大的金礦？

2026-02-14 12:03
圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50
加州橘郡監獄。圖為示意圖，非文中報導人物。（路透）

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

2026-02-14 09:30
美團13日晚間發布獲利預警，公司預估2025年將由盈轉虧，全年虧損約人民幣233億元至243億元。（新華社）

美團獲利預警：2025年由盈轉虧上千億元

2026-02-13 09:30
王女士搭乘大貨車返鄉。（視頻截圖）

從上海回鄭州…女子打順風車打到大貨車 兩人關係曝光

2026-02-13 07:30

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相