除夕夜父獨自吃餃子 女兒看監控哭了 驅車800公里返鄉

女子除夕在監控看到父親對著空桌獨自吃餃子。(視頻截圖)

黑龍江哈爾濱一名女子因除夕夜透過家中監視器看到父親獨自吃餃子 ，當晚落淚，隔天便與弟弟自內蒙古驅車800多公里返鄉團聚。相關影片在網路流傳後，引發不少網友共鳴。

大眾日報報導，當事人崔女士表示，今年春節 因弟媳剛生產十多天，她與弟弟留在內蒙古協助照料，原本計畫初五再回哈爾濱老家。母親已提前前往內蒙古幫忙，家中僅父親一人過年。除夕當天中午，妹妹曾回村陪父親用餐，依當地習俗，晚上則各自回家。

崔女士說，父親在電話中多次表示自己一切都好，讓子女不用擔心。但除夕夜她仍打開家中監視器查看，畫面中父親一人坐在餐桌前，吃著餃子，屋內氣氛冷清。她看到後情緒難以平復，當晚便與弟弟商量返鄉。

隔日清晨，兩人收拾簡單行李，開車返程。800多公里路程中，姊弟倆心情沉重，盼盡快回到父親身邊。抵達村莊時，父親已在門口等候。見到子女突然出現，他一度愣住，隨後落淚。崔女士表示，父親嘴上責怪他們路途遙遠、不必匆忙趕回，但語氣中難掩欣慰。

事件曝光後，不少網友留言表示感同身受，認為父母常以「都很好」回應子女關心，實際上未必如此。也有人指出，春節團聚對部分獨居長者而言意義重大，若期待落空，容易產生失落感。

報導亦提及溫州一名78歲李姓婦人案例。其丈夫過世後獨居，子女常年在外工作。她原盼子女春節返家團聚，提前準備年貨與打掃房間，後得知子女無法同時返家後情緒低落，生活作息受到影響。經家人陪同就醫後，被診斷出現憂鬱症 狀。醫師指出，節日期間情緒落差與孤獨感，可能成為長者心理壓力來源。

專家表示，隨著子女外出工作成常態，空巢家庭增加，如何在兼顧現實條件下維持家庭聯繫，成為不少家庭面臨的課題。部分長者出於體諒，不願增加子女負擔，選擇淡化自身需求，但內心仍盼陪伴。也有長者選擇外出旅遊或依自身節奏生活，呈現多元過節樣貌。

崔女士表示，經此一事，更體會陪伴的重要，未來將儘量安排時間返家探望。事件在網路引發討論之餘，也讓不少民眾重新思考與父母相處的時間安排與溝通方式。