我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

傳統習俗漸入歷史…年輕人找「搭子」過年 不想走親戚

中國新聞組／北京20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
春節返鄉得面對三姑六婆們的「靈魂拷問」，讓年輕人寧可找「過年搭子」。示意圖。（新華社）
春節返鄉得面對三姑六婆們的「靈魂拷問」，讓年輕人寧可找「過年搭子」。示意圖。（新華社）

吃團圓飯、向親友拜年，這些傳統春節習俗在中國恐逐步走入歷史，中國媒體報導，愈來愈多年輕人現在寧可上網找個陌生人陪伴，也不想「串親戚」。浙江日報旗下新媒體「潮新聞」報導，馬年春節，一種新型的過年方式正在中國年輕人間流行——尋找「過年搭子」。

所謂「搭子」，百度百科的解釋為：基於特定興趣、特定時刻或場景建立的精準陪伴模式，其親密度介於朋友與同事之間，具臨時性，無關係限制，類似英文的「partner」。形式包含飯搭子、旅遊搭子、健身搭子等多種類型，強調有限目標承諾與場景化邊界，滿足即時需求的同時保持社交分寸感。

除前述各種「搭子」，馬年則出現了所謂的「過年搭子」。「潮新聞」指出，1月底，不想獨自過年的大輝在社交媒體上發文找「搭子」，不料響應的人數比他預期的多，幾乎每天都有人留言想要加入「過年搭子局」。

報導稱，社交媒體上與「過年搭子」、「春節搭子」相關的貼文不少，一些出於各種原因獨自過年的年輕人，紛紛上網尋找志同道合的「搭子」，一起創造新的過年體驗。

「黃河新聞網」報導，「春節成都自駕，2女1男已組隊，再找1-2位搭子，費用AA，攻略已做好。」類似的貼文，今年春節前密集冒出。

為什麼過年寧可上網找個陌生人陪伴也不想回家？有網友說：「和搭子在一起，我只是我自己，不用扮演誰家的孩子。」

「青年們不願被傳統人情綁架，通過找搭子滿足情感需求，以『雲拜年』給老家父母寄年貨、送祝福，與原生家庭心理分離的同時，兼顧親情與自我，重構春節意義。」廈門心理協會副會長兼秘書長吳清波這樣解讀，為什麼愈來愈多當代中國青年網上找「過年搭子」。

然而，「寧找搭子不串親戚」在今年春節成為網上社交平台熱議話題後，不少人憂心：年輕人不走親戚，是不是人情冷漠了？傳統年味是不是要散了？

對此，人民日報一篇評論稱，其實可以理解年輕人的感受。一年到頭在外打拚，好不容易放個假，回到老家卻要面對親戚一連串「靈魂拷問」：工資多少、對象找了沒、什麼時候生孩子……交流永遠在這幾個頻道裡打轉，卻鮮有共同話題、共鳴交流。

評論指出，「當交流變成單向審視和評判，走親戚就從情感連結變成了社交消耗。正因如此，很多年輕人返鄉後寧願呼朋喚友『找搭子』，也不想陷入走親戚的人情負擔裡。」

世報陪您半世紀

春節 百度 自駕

上一則

沙頭角「禁區」中英街 3月擬開放非居民團進團出參觀

下一則

被打岔氣仍KO日本選手 涼山彜族小伙奪踢拳世界金腰帶

延伸閱讀

不再追求穩定向上 中國年輕人對「好工作」有新標準

不再追求穩定向上 中國年輕人對「好工作」有新標準
法國1萬人村莊連10年自費過春節 武術團負責籌辦

法國1萬人村莊連10年自費過春節 武術團負責籌辦
春節期間美食多很難瘦 中醫師教去油解膩

春節期間美食多很難瘦 中醫師教去油解膩
「赤馬年」春節憾事頻傳 湖南6消防員救火後墜崖身亡

「赤馬年」春節憾事頻傳 湖南6消防員救火後墜崖身亡

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50
中國近年來發現越來越多大型乃至超大型金礦。圖為AI合成示意圖。（取自百度）

中國近年為何發現越來越大的金礦？

2026-02-14 12:03
加州橘郡監獄。圖為示意圖，非文中報導人物。（路透）

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

2026-02-14 09:30
美團13日晚間發布獲利預警，公司預估2025年將由盈轉虧，全年虧損約人民幣233億元至243億元。（新華社）

美團獲利預警：2025年由盈轉虧上千億元

2026-02-13 09:30
王女士搭乘大貨車返鄉。（視頻截圖）

從上海回鄭州…女子打順風車打到大貨車 兩人關係曝光

2026-02-13 07:30

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕