誰在買中國人形機器人？大學與國企捧場居多

搭載DeepSeek的宇樹人形機器人「濱小新」在小學宣講安全知識。(中新社)

中國正在大力培育發展人形機器人 ，2025年出貨量占全球80%。儘管市場深具潛力，不過現階段人形機器人的腦力與實際應用仍有待提升。據報導，中國採購人形機器人的主要客群仍以大學與國有企業居多。

市場研究暨分析機構國際數據資訊（IDC）1月發布的「全球人形機器人市場分析」顯示，2025年全球人形機器人出貨量約為1.8萬台，比2024年暴增508%。其中，中國廠商領跑市場，光是宇樹科技與智元機器人就分別出貨5500台、5200台。

市場研究機構Counterpoint Research的資料顯示，中國在機器人應用方面已處於全球領先地位，2025年占全球比重超過80%。

中國工信部副部長張雲明表示，2025年中國人形機器人整機企業超過140家，發表人形機器人產品超過330款。

綜合第一財經、鳳凰網科技報導，過去3年，中國資本市場給予機器人企業最大的熱情。新戰略移動機器人產業研究所統計，2025年共有190起融資事件、人民幣270億元（約39.4億美元）的規模。

不過，當前銷售的人形機器人，在腦力與實際應用上仍有極大的進步空間。

報導引述瑞銀證券中國工業行業分析師王斐麗指出，人形機器人當前最大的瓶頸是「大腦」，這一層面突破之後才會迎來它的「電動汽車時刻」。

王斐麗說，一些廠商短期會交付一些工業用的人形機器人，但仍需觀察這些機器人落地後的真實回饋，比如效率提升、下游客戶對於經濟性的考量，以及試用3至6個月之後，同一個客戶是否重複購買。「目前來看，還是要多關注真正的落地，特別是今年、明年」。

報導指出，2024年，中國的大學是人形機器人的主力客群，採購後多用於進行二次開發，總體仍在實驗室內流通。2025年，大學仍是機器人的重要客戶，但比例略微下滑。人形機器人的客戶逐漸向產業遷移，工業企業對人形機器人認可度上升，市場逐漸打開，實質購買數量上升。

北京智源人工智能 研究院的資料顯示，宇樹科技2021年4月8日至2025年3月的100多個得標專案中，科研類大學是採購主力，近30所大學曾採購相關產品。2025年，宇樹科技客戶結構顯著變化，國有企業、中央企業、工業客戶採購訂單大增。

宇樹相關負責人表示，這些訂單構成呈現多元化特點，涵蓋消費、工業、科研、教育等領域，流向企業、二級開發市場、個人愛好者等。其中，科研教育領域仍是基本盤；消費和工業市場雖處於早期階段，但增長顯著。2.99萬元起的R1機器人大幅拉低門檻，讓普通家庭有機會接觸人形機器人。

相形之下，2025年智元機器人已經將不少產品送進工廠中，這些機器人可以承接基礎的搬運工作。

宇樹、智元等廠商近年持續大力行銷，搶占央視春節 聯歡晚會等大舞台。

不過報導說，當舞台燈光熄滅，真正決定人形機器人未來走向的，是這些被搬進工廠、課堂與實驗室的設備是否真的能留下來、用下去。而這，或許才是人形機器人產業真正開始的地方。