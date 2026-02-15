我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

誰在買中國人形機器人？大學與國企捧場居多

中央社／台北15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
搭載DeepSeek的宇樹人形機器人「濱小新」在小學宣講安全知識。(中新社)
搭載DeepSeek的宇樹人形機器人「濱小新」在小學宣講安全知識。(中新社)

中國正在大力培育發展人形機器人，2025年出貨量占全球80%。儘管市場深具潛力，不過現階段人形機器人的腦力與實際應用仍有待提升。據報導，中國採購人形機器人的主要客群仍以大學與國有企業居多。

市場研究暨分析機構國際數據資訊（IDC）1月發布的「全球人形機器人市場分析」顯示，2025年全球人形機器人出貨量約為1.8萬台，比2024年暴增508%。其中，中國廠商領跑市場，光是宇樹科技與智元機器人就分別出貨5500台、5200台。

市場研究機構Counterpoint Research的資料顯示，中國在機器人應用方面已處於全球領先地位，2025年占全球比重超過80%。

中國工信部副部長張雲明表示，2025年中國人形機器人整機企業超過140家，發表人形機器人產品超過330款。

綜合第一財經、鳳凰網科技報導，過去3年，中國資本市場給予機器人企業最大的熱情。新戰略移動機器人產業研究所統計，2025年共有190起融資事件、人民幣270億元（約39.4億美元）的規模。

不過，當前銷售的人形機器人，在腦力與實際應用上仍有極大的進步空間。

報導引述瑞銀證券中國工業行業分析師王斐麗指出，人形機器人當前最大的瓶頸是「大腦」，這一層面突破之後才會迎來它的「電動汽車時刻」。

王斐麗說，一些廠商短期會交付一些工業用的人形機器人，但仍需觀察這些機器人落地後的真實回饋，比如效率提升、下游客戶對於經濟性的考量，以及試用3至6個月之後，同一個客戶是否重複購買。「目前來看，還是要多關注真正的落地，特別是今年、明年」。

報導指出，2024年，中國的大學是人形機器人的主力客群，採購後多用於進行二次開發，總體仍在實驗室內流通。2025年，大學仍是機器人的重要客戶，但比例略微下滑。人形機器人的客戶逐漸向產業遷移，工業企業對人形機器人認可度上升，市場逐漸打開，實質購買數量上升。

北京智源人工智能研究院的資料顯示，宇樹科技2021年4月8日至2025年3月的100多個得標專案中，科研類大學是採購主力，近30所大學曾採購相關產品。2025年，宇樹科技客戶結構顯著變化，國有企業、中央企業、工業客戶採購訂單大增。

宇樹相關負責人表示，這些訂單構成呈現多元化特點，涵蓋消費、工業、科研、教育等領域，流向企業、二級開發市場、個人愛好者等。其中，科研教育領域仍是基本盤；消費和工業市場雖處於早期階段，但增長顯著。2.99萬元起的R1機器人大幅拉低門檻，讓普通家庭有機會接觸人形機器人。

相形之下，2025年智元機器人已經將不少產品送進工廠中，這些機器人可以承接基礎的搬運工作。

宇樹、智元等廠商近年持續大力行銷，搶占央視春節聯歡晚會等大舞台。

不過報導說，當舞台燈光熄滅，真正決定人形機器人未來走向的，是這些被搬進工廠、課堂與實驗室的設備是否真的能留下來、用下去。而這，或許才是人形機器人產業真正開始的地方。

世報陪您半世紀

人形機器人 人工智能 春節

上一則

德國總理梅爾茨會王毅 鼓勵德企加大對中投資

下一則

中國女子南韓濟州機場前高架橋墜落 搶救不治身亡

延伸閱讀

場邊人語／大學男籃 排名一覽

場邊人語／大學男籃 排名一覽
南卡州立大學槍響2死1傷 校區封鎖

南卡州立大學槍響2死1傷 校區封鎖
大學教授延退增 台公立7成正教授逾55歲 恐面臨人才斷層

大學教授延退增 台公立7成正教授逾55歲 恐面臨人才斷層
芝2大學 補助偏富裕家庭 低收反背債

芝2大學 補助偏富裕家庭 低收反背債

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50
加州橘郡監獄。圖為示意圖，非文中報導人物。（路透）

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

2026-02-14 09:30
一趟從海南打車到哈爾濱的旅程，讓出租車司機的人生變得不可思議；行程結束後，司機羅師傅(中)感動落淚。(取材自極目新聞)

4天4000公里 2洋人從海南打車到哈爾濱 改寫出租司機人生

2026-02-11 05:30

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了