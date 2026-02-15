1年9.9元租地種菜 廈門女陷「隱形帳單」薅羊毛騙局

我的頻道

中國新聞組／北京15日電
「三三」租的地布滿亂石和雜草。(取材自揚子晚報)
「三三」租的地布滿亂石和雜草。(取材自揚子晚報)

現代人生活工作壓力大，不少人渴望更多接觸自然的機會，懷抱著當「城市陶淵明」的夢想。廈門市民「三三」（化名）在社交平台上看到一則廣告，宣稱一年租金9.9元（人民幣，下同，約1.4美元）就能在廈門島內東坪山租下一塊地，種種菜、透透氣；但當她繳了錢以後，才發現自己踏入一連串「隱形帳單」的薅羊毛騙局。

揚子晚報報導， 「三三」說，之前她在社交平台看到廈門東坪山菜地出租宣傳帖，年租金僅9.9元。久居市區的她，對擁有一塊專屬小菜園毫無抵抗力，「當時種地的心思達到頂峰，沒多想就直接付了19.8元，租了兩年。」但當她興沖沖趕到現場，眼前的景象瞬間澆滅了熱情。所謂「菜地」，實際上是一片雜草叢生的荒坡，地表覆蓋半人高的枯草，土壤裡夾雜大量碎石，總面積滿打滿算不到10平方米。

原本以為的菜地成了待開荒的野山坡地，「三三」雖然失望，但想著租金便宜，自己辛苦一點開荒，就當鍛鍊身體，可她沒想到，真正的「勸退」還在後面。

現場看地時，負責人提出需額外繳納200元水表安裝費，理由是山上用水需鋪設管線，且水費為每噸8元，「三三」雖有疑慮，還是交了錢。隨後，那名負責人又說：「還要交120元，是捐給這塊地所屬養老院的，捐完會送你2斤蜂蜜。」

除此之外，因土地布滿亂石和雜草，負責人對無力自己開荒的「三三」建議：「可以找人開荒，只要500元。」他還向「三三」推銷一款「進口」肥料，聲稱市場價160元，每瓶賣她80元。事後「三三」發現，所謂「進口」肥料其實就是普通花園土，電商平台上同類產品算上運費，一包也就25元左右。

報導指出，「三三」在網上諮詢了有過相同經歷的網友，該網友勸她：「別來，這裡的土很差。」並透露那裡水壓極低，還經常停水。在老租戶眼裡，那名看似熱心的負責人更像是推銷員，「他什麼都不懂，就逮著新手薅羊毛。」

意識到「踩雷」後，「三三」決定及時止損，找負責人退款，經過交涉，對方退還了200元水表費，但120元「蜂蜜錢」卻無法退還。「三三」表示，19.8元租金她也不打算要回了，「畢竟錢不多，就當花錢買個教訓吧。」

隨著愈來愈多人渴望回歸田園，北京、上海、南京、杭州等城市周邊，近年來湧現出大量「共享菜園」租賃服務。在社交平台搜索可見，八卦洲一塊30平方米菜地年租金600元，江寧區一塊80平方米土地年租金700元。

而南京這些租地均為具備耕種基礎的土地，不僅包含基本灌溉設施，土壤也經過前期改良。業內人士分析：「600元一年看似比9.9元貴幾十倍，卻是真實合理的價格。農業用地的維護、水源引入、土地平整，都需要實打實的成本，商家不可能做虧本生意。若前端租金極低，後端必然會通過其他名目找補回來。」

「三三」在現場拍攝其他網友的租地。(取材自揚子晚報)
「三三」在現場拍攝其他網友的租地。(取材自揚子晚報)

