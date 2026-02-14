豪氣紅包戰…東北霸總PK河南霸總 現金牆對上1.8億年終

方大集團每年都會上演令人瞠目結舌現金牆。（取材自南方+）

在遼寧，方大集團每年都會上演一場令人瞠目結舌的景象：數米高的「現金牆」由成捆的百元大鈔堆砌而成，近13萬名員工排隊領取屬於他們的年終花紅。另一邊是河南 礦場的老闆崔培軍，昨天年會現場發放超過6000萬現金年終獎，加上線上發放部分，集團年終獎總額直接超過1.8億（人民幣，下同，約2600萬美元）。

綜合媒體報導，被譽為「紅包霸總」的東北首富方威，十年來已向員工發放了近40億的現金紅利，其豪氣從未打折。然而，令人玩味的是，如此大規模的分紅並未影響他個人財富的增長。根據2025年胡潤百富榜，方威的身家已從前一年的405億飆升至525億，穩坐東北地區企業家的首位。

每年春節 前，方威都要祭出他祖傳的「現金牆」，紅包發放儀式很隆重，而且在方大集團全國各地的產業內，都發。

與企業高調的行事風格形成鮮明對比的，是方威本人極度的低調與神祕。他鮮少在公眾面前露面，卻為方大集團精心打造了一套堪稱中國民營企業典範的員工福利體系。

這套體系遠不止節日獎金那麼簡單，而是一張深入制度、覆蓋所有員工及其家庭的巨大保障網絡；包含醫療資助、大病救助、方威勵志獎學金，甚至還有為員工提供的養老金和孝敬父母的專項補貼。

另外，河南礦場舉辦2025年年會，規模大，有7000人、800桌，還有歌手屠洪剛等登台獻唱。

在年會之前，河南礦場的老闆崔培軍就已經預告過了，現場要發6000萬現金，而未到場的員工將是線上發放，年終獎總額，超過1.8億。

現場還有「數錢比賽」，10公尺的長桌鋪上現金，15分鐘內，數多少拿多少，最高紀錄有15.7萬。