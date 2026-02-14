我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

豪氣紅包戰…東北霸總PK河南霸總 現金牆對上1.8億年終

中國新聞組／北京14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
方大集團每年都會上演令人瞠目結舌現金牆。（取材自南方+）
方大集團每年都會上演令人瞠目結舌現金牆。（取材自南方+）

在遼寧，方大集團每年都會上演一場令人瞠目結舌的景象：數米高的「現金牆」由成捆的百元大鈔堆砌而成，近13萬名員工排隊領取屬於他們的年終花紅。另一邊是河南礦場的老闆崔培軍，昨天年會現場發放超過6000萬現金年終獎，加上線上發放部分，集團年終獎總額直接超過1.8億（人民幣，下同，約2600萬美元）。

綜合媒體報導，被譽為「紅包霸總」的東北首富方威，十年來已向員工發放了近40億的現金紅利，其豪氣從未打折。然而，令人玩味的是，如此大規模的分紅並未影響他個人財富的增長。根據2025年胡潤百富榜，方威的身家已從前一年的405億飆升至525億，穩坐東北地區企業家的首位。

每年春節前，方威都要祭出他祖傳的「現金牆」，紅包發放儀式很隆重，而且在方大集團全國各地的產業內，都發。

與企業高調的行事風格形成鮮明對比的，是方威本人極度的低調與神祕。他鮮少在公眾面前露面，卻為方大集團精心打造了一套堪稱中國民營企業典範的員工福利體系。

這套體系遠不止節日獎金那麼簡單，而是一張深入制度、覆蓋所有員工及其家庭的巨大保障網絡；包含醫療資助、大病救助、方威勵志獎學金，甚至還有為員工提供的養老金和孝敬父母的專項補貼。

另外，河南礦場舉辦2025年年會，規模大，有7000人、800桌，還有歌手屠洪剛等登台獻唱。

在年會之前，河南礦場的老闆崔培軍就已經預告過了，現場要發6000萬現金，而未到場的員工將是線上發放，年終獎總額，超過1.8億。

現場還有「數錢比賽」，10公尺的長桌鋪上現金，15分鐘內，數多少拿多少，最高紀錄有15.7萬。 

河南礦場2025年的淨利2.7億，這1.8億剛好是淨利的三分之二，算是利潤共享了，而剩餘的利潤還能保證帳上的現金流充足，實現「不貸款、不引資、不上市」。

發1.8億企業員工現場數錢畫面曝光。（取材自澎湃新聞）
發1.8億企業員工現場數錢畫面曝光。（取材自澎湃新聞）

世報陪您半世紀

河南 貸款 春節

上一則

神似敦煌壁畫美人 汕頭13歲女孩登熱搜 家長：火了是意外

下一則

華為反腐 原終端BG多媒體技術部部長涉賄被批捕

延伸閱讀

農曆年前銀行大排長龍 CNN介紹台灣換新鈔紅包文化

農曆年前銀行大排長龍 CNN介紹台灣換新鈔紅包文化
中國文藝反腐 中央戲劇學院連4任表演系主任落馬

中國文藝反腐 中央戲劇學院連4任表演系主任落馬
白鹿宣傳新劇兼寵粉 發4.9999萬元開播紅包秒被搶光

白鹿宣傳新劇兼寵粉 發4.9999萬元開播紅包秒被搶光
白鹿發49999元開播紅包秒被粉絲搶光 驚「這都啥手速」

白鹿發49999元開播紅包秒被粉絲搶光 驚「這都啥手速」

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09
一趟從海南打車到哈爾濱的旅程，讓出租車司機的人生變得不可思議；行程結束後，司機羅師傅(中)感動落淚。(取材自極目新聞)

4天4000公里 2洋人從海南打車到哈爾濱 改寫出租司機人生

2026-02-11 05:30
中國海警2503號艦艇編隊10日在釣魚台列嶼「領海」內巡航，並聲稱這是「依法開展的維權巡航活動」。圖為釣魚台周邊海域。（路透資料照片）

高市勝選後 中國海警船首度駛入釣魚台海域

2026-02-10 15:46

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返