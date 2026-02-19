95後網文作家連載7個月 靠1本書替父母還清百萬債

網文作家「鶴守月滿池」，靠1本書替父母還清百萬欠款。（取材自微博）

1998年出生的網文作家「鶴守月滿池」(筆名)，以現實版的「逆襲爽文」刷屏網絡。他透過一本爆款網文「苟在初聖魔門當人材」，徹底還清了父母的100多萬(人民幣，下同，約15萬美元)債務。從負債累累到實現人生翻盤的經歷，讓無數網友直呼「比小說更勵志」。

綜合紅星新聞、封面新聞報導，「鶴守月滿池」原本在一家電商 公司工作，月薪僅只有五、六千元。然而，父母做生意失敗，欠下100多萬元的外債，家門口被貼著催債的紙條，家裡人都很發愁。

「鶴守月滿池」考慮到，在大二的那年，曾意外寫出過一部爆火小說，賺了幾十萬人民幣，認為這條路對於還債來說，至少行得通。

在寫小說之前，他會先閱讀一下榜單上的爆款，分析出有可能爆火的方向，才會構思自己的網文大綱。「鶴守月滿池」在「新書暢銷榜」挑中了一本玄幻作品：文章融合了穿越、聊天群、人生模擬器等非常多元素，深受讀者喜歡。經過不斷地涉獵，「鶴守月滿池」加入了「黑深殘」世界觀：一個「全員惡人」的世界，開啟了自己的網文之路。

因為沒有把握，所以他也不敢辭職。於是，他會在每天凌晨4時起床寫稿，寫到8時半，吃早飯出門，9時到公司上班。6時下班後，整理小說的劇情，10時就入睡，為第二天攢精力。

為了保證網文的收入能過萬，他需要每天更新8000字左右，月初甚至會一口氣更新2萬字。

辛苦終於得到了回報，「苟在初聖魔門當人材」去年1月開始寫，3月上架時首訂便3000，被平台定為「精品」。4月漲到2萬均訂(VIP章節的單章平均訂閱用戶數)，5月衝到了月票榜，增加了曝光量，如今已經10萬均訂。

依靠這部爆款網文，「鶴守月滿池」終於可以幫父母還債了。第一筆還了10幾萬，第二筆還了40多萬，第三筆還了70多萬，直到去年7月，還完了第四筆，也是最後一筆欠款，共計百餘萬欠款。

「鶴守月滿池」坦言，五年來，他已經寫了超過10本書，數據不是很好，收入也不高，一個月僅能賺四、五千元。寫網文，他最信任的是數據。讀者的口味各不相同，只有數據才能發現問題。

以「苟在初聖魔門當人材」為例，剛開書的時候閱讀量並不高，但「追讀比」特別好。(追讀比：如果有500人收藏這本書，其中200多人追讀，那比例差不多是2:1，證明該書的吸引力強)。